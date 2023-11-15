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簡訊取代明信片通知 南投機車排氣定檢提升率居冠

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣環保局以手機簡訊通知機車族定期檢驗排氣，減少紙張寄送，更成功提高到檢率。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局以手機簡訊通知機車族定期檢驗排氣，減少紙張寄送，更成功提高到檢率。圖／南投縣環保局提供

為改善空氣品質，南投縣環保局鎖定機車族群，自3年前停止寄發機車排氣定期檢驗明信片，藉由逐年擴大收集車主資料，改採更即時的手機簡訊通知，成功提高了排氣定期檢驗到檢率。環保局表示，今年比去年同期提升將近14%，提升率全國第一。

環保局指出，南投全縣機車達30萬輛，為降低移動汙染源排放，積極鼓勵淘汰老舊機車，加強推動排氣定檢，2020年起停止寄發機車排氣定檢明信片，改以手機簡訊通知。

環保局長李易書表示，過去排氣定檢通知都是寄到車主的戶籍地址，但實際用車者未必住在該地址，改採用更環保的手機簡訊通知，並推動定檢E化抽獎、大型活動設攤等，蒐集車主資訊，以利簡訊通知，並減少紙張寄送。

環保局表示，今年擴大辦理抽獎、擺攤活動，蒐集到車主資料量是去年2倍，因為簡訊通知更即時，車主能在第一時間得知，也帶動機車排氣定檢，今年10月比去年同期提升近14%，提升率全國第一。

環保局表示，為鼓勵登錄定檢簡訊通知，機車車籍設在南投縣的民眾，申辦定檢簡訊通知服務，並完成今年度定檢者，即可抽獎，最大獎是電動機車；E化抽獎活動網址：https://web2.envimac.com.tw/MSMS/RegData

環保局表示，南投縣近5年淘汰老舊機車數量超過4.7萬輛次，降低空氣汙染，縣府另外媒合廠商廣設換電站，促使全縣電動機車近2年成長率約50%，為全國第二。

車主 南投 電動機車 環保局長 空氣汙染 機車族

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