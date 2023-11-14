快訊

出發了 習近平晚間乘專機赴美國出席APEC峰會

號誌桿被撞歪...台東太麻里2車等紅燈突遭聯結車追撞 釀4人送醫

選戰延燒 蔡其昌猛批：盧市長，這些感謝你都忘了嗎？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天在臉書說，每當選舉一到，政治抹黑造謠就滿天飛。前天，盧秀燕市長批評所有台中立委「都在睡覺」，甚至惡質批評中央政府至今「一毛錢都沒給」。圖／取自蔡其昌臉書
立法院副院長蔡其昌今天在臉書說，每當選舉一到，政治抹黑造謠就滿天飛。前天，盧秀燕市長批評所有台中立委「都在睡覺」，甚至惡質批評中央政府至今「一毛錢都沒給」。圖／取自蔡其昌臉書

台中市長盧秀燕前天批台中三大建設都是台中自己出錢議題，戰火持續延燒，立法院副院長蔡其昌今天在臉書猛批盧秀燕說，台中6位立委戮力向中央爭取建設，成績有目共睹，盧秀燕市長都再三感謝中央，沒想到選舉一到就馬上改口，蔡其昌批：「盧市長，這些感謝你都忘了嗎？」

台中市長盧秀燕前天替國民黨立委參選人黃健豪站台時，批台中的三大建設都是台中自己出錢，質問「我們的立委在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」

蔡其昌今天在臉書寫，每當選舉一到，政治抹黑造謠就滿天飛。他說前天盧秀燕市長批評所有台中立委「都在睡覺」，甚至惡質批評中央政府至今「一毛錢都沒給」。

他說這些年，台中6位立委（綠委）戮力向中央爭取建設，成績有目共睹，每次動土、完工現場，都能看見盧秀燕市長都再三感謝中央，沒想到選舉一到就馬上改口、造謠說謊，每一項建設中央的補助款項都白紙黑字、紀錄在案，盧市長的刻意撒謊實在令人難以接受。

蔡其昌還詳細列出4年內，他在自己選區內爭取中央核定補助計畫，他說「想要再請教妳一次，這些，妳都忘了嗎？」

蔡其昌列出補助計畫包括：

台中國際機場2040年整體規劃提報補助、台中市大甲溪、大安溪橋改建工程等內容。

盧秀燕 蔡其昌

延伸閱讀

台中愛閱讀六都第一！市府年花1億買書 盧秀燕：公私合力推閱讀

盧秀燕批台中綠委「在睡覺嗎」被要求道歉 藍營秀公文鐵證

盧秀燕批綠委對藍線落井下石 李天生駁：她不改路線就好

誰在卡台中？盧秀燕再槓綠委 她上任前3大建設「只有計畫、沒有預算」

相關新聞

選戰延燒 蔡其昌猛批：盧市長，這些感謝你都忘了嗎？

台中市長盧秀燕前天批台中三大建設都是台中自己出錢議題，戰火持續延燒，立法院副院長蔡其昌今天在臉書猛批盧秀燕說，台中6位立...

台中鐵路橋下規劃22商場、26停車場 明年6月陸續開幕

台中都會區鐵路高架橋下多目標商場及停車場出租案，範圍北起自豐原火車站，南至大慶火車站，全線約21.7公里。台鐵局為鐵路沿...

台中愛閱讀六都第一！市府年花1億買書 盧秀燕：公私合力推閱讀

為營造優質閱讀環境，中市府結合民間資源，推動圖書館社新建、改善等，並自去年度起提高購書經費至1億元。市長盧秀燕表示，強化...

鹿闖民宅廠商亂謅死而復生野放 中市府解約開罰送辦

1頭受傷梅花鹿上月闖入台中1處民宅，中市府委外廠商捕捉時將鹿角鋸斷並通報死亡，廠商後續改口梅花鹿已野放，市議員質疑其中疑...

潭子往返大雅…改善雅潭路最後一哩路！1800公尺明年中動工

台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段(中山路至崇德路)，路面破損，用路人安全堪慮，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取94...

彰化啟動「睛睬亮眼計畫」 每年將有1.65萬人次長者受惠

彰化縣26鄉鎮市中，只有10個鄉鎮有眼科醫療院所，6成以上鄉鎮民眾有眼睛健康問題時，沒辦法就近獲得眼科醫療的照護，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。