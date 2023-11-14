選戰延燒 蔡其昌猛批：盧市長，這些感謝你都忘了嗎？

台中市長盧秀燕前天批台中三大建設都是台中自己出錢議題，戰火持續延燒，立法院副院長蔡其昌今天在臉書猛批盧秀燕說，台中6位立委戮力向中央爭取建設，成績有目共睹，盧秀燕市長都再三感謝中央，沒想到選舉一到就馬上改口，蔡其昌批：「盧市長，這些感謝你都忘了嗎？」

台中市長盧秀燕前天替國民黨立委參選人黃健豪站台時，批台中的三大建設都是台中自己出錢，質問「我們的立委在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」

蔡其昌今天在臉書寫，每當選舉一到，政治抹黑造謠就滿天飛。他說前天盧秀燕市長批評所有台中立委「都在睡覺」，甚至惡質批評中央政府至今「一毛錢都沒給」。

他說這些年，台中6位立委（綠委）戮力向中央爭取建設，成績有目共睹，每次動土、完工現場，都能看見盧秀燕市長都再三感謝中央，沒想到選舉一到就馬上改口、造謠說謊，每一項建設中央的補助款項都白紙黑字、紀錄在案，盧市長的刻意撒謊實在令人難以接受。

蔡其昌還詳細列出4年內，他在自己選區內爭取中央核定補助計畫，他說「想要再請教妳一次，這些，妳都忘了嗎？」

蔡其昌列出補助計畫包括：

台中國際機場2040年整體規劃提報補助、台中市大甲溪、大安溪橋改建工程等內容。