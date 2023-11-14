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埔里12月三獻清醮全鎮茹素5天 廟方：絕無強迫

中央社／ 南投縣14日電

埔里鎮祈安三獻清醮法會12月登場，全鎮將依傳統茹素5天，有網友質疑為何強迫，對此，埔里恒吉宮今天表示，商家、鎮民是主動配合，廟方絕無刻意強迫，一切依個人自動自發。

埔里鎮12月將辦理「癸卯年埔里鎮祈安三獻清醮法會」，其中12月12日至17日夜間11時為鎮民齋戒茹素期間，因此，有網友抱怨為何要強迫吃素，對此，主辦單位埔里恒吉宮今天表示，絕無強迫商家只能賣素食，更無要求鎮民一定要吃素，完全尊重個人發自內心配合。

埔里恒吉宮向中央社記者表示，全鎮齋戒茹素依循傳統代代相傳，過去商家得知辦理三獻清醮法會，多數自動配合法會停賣葷食，且埔里人很團結，居民也會主動配合吃素盼法會圓滿成功，甚至還有許多信眾主動詢問「何時開始吃素」，表示鎮民自主配合意願高。

這次埔里鎮祈安三獻清醮法會依傳統興設總壇、醮壇，鎮公所更結合地方創生，邀在地青年延續推出受民眾喜愛的開運紀念品，將媽祖神像及4大醮壇神獸以Q版畫風創作上衣、胸章、皮革平安符、抱枕、明信片、提袋、杯墊等物品，盼推展宗教觀光、吸引更多年輕人。

根據文化部文化資產局國家文化資產網資料，埔里祈安清醮每逢子年辦清醮，並在卯年辦理三獻清醮（醮尾），祭典儀式規模盛大且相傳百年以上，由地方大廟恒吉宮媽祖廟擔任總壇綜理醮局，醮區包含埔里鎮全境33里、仁愛鄉2村，參與人數約達10萬人。

埔里 法會 文化資產

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