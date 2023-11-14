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台中愛閱讀六都第一！市府年花1億買書 盧秀燕：公私合力推閱讀

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，台中市每人圖書館網站資源使用次數12.26次，六都第一，將持續推廣閱讀、建置相關設施。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中市每人圖書館網站資源使用次數12.26次，六都第一，將持續推廣閱讀、建置相關設施。記者劉柏均／攝影

為營造優質閱讀環境，中市府結合民間資源，推動圖書館社新建、改善等，並自去年度起提高購書經費至1億元。市長盧秀燕表示，強化文化軟實力是重要施政方向，據教育部統計，台中市每人圖書館網站資源使用次數12.26次，六都第一，將持續推廣閱讀、建置相關設施。

中市府今舉行市政會議，文化局長陳佳君專題報告「空間優化新設計.演繹閱讀新美學」。盧秀燕說，去年起倍增購書預算，並以紙本、電子、影視等方式推動多元閱讀，內容豐富。

中市府也積極建置場館，如台中綠美圖等，市府也在各地持續新建、改建圖書館，打破過去傳統，提供多元、有趣味的閱讀方式，讓市民走進圖書館。

盧秀燕指出，北屯目前有3座圖書館，但都位於旱溪以西，以東則無圖書館，感謝文英基金會捐贈1.4億元，公私合力打造溪東圖書館；此外，市民許景堂伉儷也捐贈超過1.2億於東勢區機六用地興建圖書館。

台中也有全國首創教師閱讀輔導團，由教師輔導孩子選擇書籍、引導孩子思考，交通局也在交通節點設置閱讀站提供書籍，努力推廣優質閱讀。

文化局指出，市府打造各具特色的優質圖書館，2019年至今已新建圖書館、空間改造及耐震補強工程，共計13案，另教育部補助設備升級工程計19案，並整合不同資源融入圖書館管理，推動卓越貼心的閱讀服務、優化閱讀環境美感及舒適度。

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