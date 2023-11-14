快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

台中巨蛋決標由麗明營造得標 113年開工、119年完工

中央社／ 台中14日電

台中市政府建設局今天公布，台中巨蛋工程已於10日決標，由曾建造台中國家歌劇院的麗明營造公司得標，預計113年開工、119年完工。

台中巨蛋工程多次流標，在第8度招標時，因僅有麗明營造投標，未達法定3家投標家數而流標；市府隨即原文件再次上網公開招標，第9次招標僅須1家投標廠商，即符合法定標準，由於10月25日開標時有麗明營造1家投標，順利完成招標作業，並於11月3日順利完成採購評選程序。

市府建設局發布新聞稿表示，台中巨蛋工程已於10日決標，由麗明營造股份有限公司得標，麗明公司有許多公共工程與民間工程經驗，台中市知名地標「台中國家歌劇院」主體工程的複雜曲牆，也是麗明營造克服萬難達成的壯舉，市府將全力以赴完成這項重大建設，預計明年開工、119年完工。

建設局說明，台中巨蛋基地面積約6.95萬平方公尺，總樓地板面積約13.4萬平方公尺，這次斥資新台幣99.98億元，採最有利標決標方式遴選優良廠商，完工後將能提供市民運動的體育場館及表演團體的優質表演場所，打造台中與國際接軌的平台，進而提升台中國際形象與地位。

台中巨蛋 台中市

延伸閱讀

盧秀燕批台中綠委「在睡覺嗎」被要求道歉 藍營秀公文鐵證

捷運環狀線北環段、萬大線二期見曙光 最快明年3月動工

台東森林公園優化工程動工 縣府：民眾入園不影響

桃林鐵馬道2025年全線通行 張善政今再推2.0優化工程

相關新聞

選戰延燒 蔡其昌猛批：盧市長，這些感謝你都忘了嗎？

台中市長盧秀燕前天批台中三大建設都是台中自己出錢議題，戰火持續延燒，立法院副院長蔡其昌今天在臉書猛批盧秀燕說，台中6位立...

台中鐵路橋下規劃22商場、26停車場 明年6月陸續開幕

台中都會區鐵路高架橋下多目標商場及停車場出租案，範圍北起自豐原火車站，南至大慶火車站，全線約21.7公里。台鐵局為鐵路沿...

台中愛閱讀六都第一！市府年花1億買書 盧秀燕：公私合力推閱讀

為營造優質閱讀環境，中市府結合民間資源，推動圖書館社新建、改善等，並自去年度起提高購書經費至1億元。市長盧秀燕表示，強化...

鹿闖民宅廠商亂謅死而復生野放 中市府解約開罰送辦

1頭受傷梅花鹿上月闖入台中1處民宅，中市府委外廠商捕捉時將鹿角鋸斷並通報死亡，廠商後續改口梅花鹿已野放，市議員質疑其中疑...

潭子往返大雅…改善雅潭路最後一哩路！1800公尺明年中動工

台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段(中山路至崇德路)，路面破損，用路人安全堪慮，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取94...

彰化啟動「睛睬亮眼計畫」 每年將有1.65萬人次長者受惠

彰化縣26鄉鎮市中，只有10個鄉鎮有眼科醫療院所，6成以上鄉鎮民眾有眼睛健康問題時，沒辦法就近獲得眼科醫療的照護，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。