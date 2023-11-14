台中巨蛋決標由麗明營造得標 113年開工、119年完工

台中市政府建設局今天公布，台中巨蛋工程已於10日決標，由曾建造台中國家歌劇院的麗明營造公司得標，預計113年開工、119年完工。

台中巨蛋工程多次流標，在第8度招標時，因僅有麗明營造投標，未達法定3家投標家數而流標；市府隨即原文件再次上網公開招標，第9次招標僅須1家投標廠商，即符合法定標準，由於10月25日開標時有麗明營造1家投標，順利完成招標作業，並於11月3日順利完成採購評選程序。

市府建設局發布新聞稿表示，台中巨蛋工程已於10日決標，由麗明營造股份有限公司得標，麗明公司有許多公共工程與民間工程經驗，台中市知名地標「台中國家歌劇院」主體工程的複雜曲牆，也是麗明營造克服萬難達成的壯舉，市府將全力以赴完成這項重大建設，預計明年開工、119年完工。

建設局說明，台中巨蛋基地面積約6.95萬平方公尺，總樓地板面積約13.4萬平方公尺，這次斥資新台幣99.98億元，採最有利標決標方式遴選優良廠商，完工後將能提供市民運動的體育場館及表演團體的優質表演場所，打造台中與國際接軌的平台，進而提升台中國際形象與地位。