日本七旬魔術爺爺愛看孩子笑臉 自費來台巡迴表演

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小校長莊世雄在魔術師蔵谷和夫指導下變魔術。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小校長莊世雄在魔術師蔵谷和夫指導下變魔術。記者簡慧珍／攝影

日本幸福微笑魔術師蔵谷和夫今天和友人南也康男，到彰化縣湖北國小表演魔術，600名小朋友幾乎個個目不轉睛，看著紙花、彩巾、金箍棒一樣樣從他們手裡無中生有的變出來；蔵谷和夫與南也康男都說，喜歡孩子的笑容，所以自費來台表演。

76歲蔵谷和夫經常自費到東南亞偏鄉學校表演幸福微笑魔術，今年9月27日來台，到離島學校表演時遇到小犬颱風，虛驚一場，颱風過後又風塵樸樸巡迴表演，本（11）月13日至26日在彰化縣預計表演21場，相當受歡迎。

湖北國小三、五年級小朋友校外教學，附幼、一、二和四、六年級分成兩梯次觀賞，蔵谷和夫與南也康男為低年級、中高年級學童量身設計魔術表演內容，低年級以趣味為主，皮卡丘、米奇等卡通明星當表演橋段，中高年級的魔術表演較高階，例如拉動塑膠長管兩側彩球，可直線拉扯、對角線拉扯，表演結束前折斷塑膠管竟然沒線。小朋友和師長都驚呼連連，熱烈鼓掌。

蔵谷和夫來自日本石川縣，他說，石川縣與彰化縣友好，他來彰化表演看到彰化孩子的笑容，很開心。南也康男也說，喜歡看到孩子歡笑時發亮的臉龐，所以表演魔術給孩子看。

彰化高商管樂校友會前理事長施淑敏陪伴蔵谷和夫到湖北國小，她表示，蔵谷和夫4年前來台表演，接受偏鄉學校預約，鹿港國小那時幸運預約到了，學童觀賞後反應熱烈，相關消息在各校流傳，今年預約蔵谷和夫幸福微笑魔術表演預約爆滿。

校長莊世雄說，現在是全球化的時代，今天兩位日本爺爺到校表演魔術，可給學生認識國際文化交流，增廣見聞，學校感謝促成今天魔術表演的老師、團體和湖北家長會長支持。

魔術師蔵谷和夫與友人南也康男，到彰化縣湖北國小表演魔術。記者簡慧珍／攝影
魔術師蔵谷和夫與友人南也康男，到彰化縣湖北國小表演魔術。記者簡慧珍／攝影

偏鄉學校 日本

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