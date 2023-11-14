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潭子往返大雅…改善雅潭路最後一哩路！1800公尺明年中動工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段，路面破損，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取9480萬元經費，替長1800公尺、寬20公尺進行工程設計發包，兩側電線下地，工程約400天，重現優美天際線。記者林佩均／攝影
台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段，路面破損，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取9480萬元經費，替長1800公尺、寬20公尺進行工程設計發包，兩側電線下地，工程約400天，重現優美天際線。記者林佩均／攝影

台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段(中山路至崇德路)，路面破損，用路人安全堪慮，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取9480萬元經費，經替長1800公尺、寬20公尺進行工程設計發包，兩側電線下地，工程約需400天，重現優美天際線。

潭子區雅潭路橫跨潭秀、甘蔗及東寶三里，是潭子通往大雅唯一的重要道路，但多年來雅潭路車流量大、路面破損嚴重，今天上午，楊瓊瓔、賴朝國與相關單位到場會勘。

楊瓊瓔說，民眾透過社群網站留言反映道路損毀問題，而潭子區雅潭路路段位於潭子東西向的主要道路，已10多年未進行全段刨鋪。此次工程除路面重鋪，另一個重點是路口號誌纜線下地，感謝中央及台中市政府協助，終於即將開工改善道路，完成雅潭路最後一哩路。

台中市養護工程處允諾，總工程經費約9480萬元，改善雅潭路長1800公尺、寬20公尺，預計明年中進場施工，工期約為400天。施工項目包含：既有路面刨除重鋪、路燈、號誌燈、路名牌及標誌等纜線下地及人行道改善。

賴朝國說，感謝楊委員向內政部營建署爭取4740萬元補助款，更感謝市長盧秀燕提撥4740萬元配合款，提升雅潭路道路平坦及安全性，讓用路人舒適、安全的「行」動線。

楊瓊瓔 台中市 人行道

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