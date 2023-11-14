鹿闖民宅廠商亂謅死而復生野放 中市府解約開罰送辦

1頭受傷梅花鹿上月闖入台中1處民宅，中市府委外廠商捕捉時將鹿角鋸斷並通報死亡，廠商後續改口梅花鹿已野放，市議員質疑其中疑點重重；市府表示，已解約此廠商，並開罰送辦。

1頭遭野狗攻擊而受傷的梅花鹿上月闖入台中市龍井區1處民宅，民眾通報市府希望拯救梅花鹿，委外廠商以繩索捕捉並鋸下鹿角，回報市府梅花鹿因生命徵象微弱已死亡；民進黨台中市議員王立任不滿廠商捕捉過程粗暴，要求市府提交後續調查報告。

王立任及民進黨市議員張玉嬿今天在台中市議會民進黨團召開記者會，王立任指出，收到報告後發現梅花鹿竟「死而復生」，但未經獸醫評估就放回后里山區，過程沒有任何紀錄，疑點重重。

王立任表示，市府農業局所提供的野生動物通報後捕捉的標準程序作業流程中，委外廠商若野放要有處理時間、情形，報告中廠商供稱已野放，卻沒有照片紀錄，市府至今未交代清楚。

台中市政府農業局透過文字稿表示，廠商前後說法不一，恐涉及隱匿情事；廠商處理流程不當，已違反合約規定，市府除與廠商解除契約並依法開罰，移送台中地檢署偵辦釐清真相。

農業局指出，廠商以鹿隻死亡通報結案，要求提供梅花鹿去向，廠商改稱捕捉人員在載運路途中發現鹿甦醒後已就近野放，鹿隻去向不明；但訪談紀錄所述的鹿隻載運路線、路段名稱及時間，調閱相關路段監視器畫面，並未出現貨車出沒影像。

農業局表示，研擬後續合約規範及相關精進作為，讓日後類似事件處理及辦理方式更完善。