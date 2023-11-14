盧秀燕批綠委對藍線落井下石 李天生駁：她不改路線就好

中央補助台中建設與否，成選情交鋒議題。台中市長盧秀燕今早再開砲，轟中央不讓台中做捷運藍線，未見沿線立委助發聲，竟還落井下石。民進黨台中市黨部主委李天生指出「盧秀燕不要改路線就好。」林佳龍任市長時期，中央就已核定路線及經費，針對中央所提疑慮，盧市府也未明確說明，中央怎核定？

盧秀燕日前痛批中央，對台中重大建設未補助，轟現任綠委都在睡，遭綠營反批盧沒認真爭取，前任市長林佳龍更酸「選錯人的下場」。盧秀燕今早在市政會議重新羅列台中3大建設，強調目前工程，完全都是中市府自行出資。更批賴副總統不想幫台中做捷運藍線，也未見沿線立委協助發聲，竟還落井下石。

李天生指「盧秀燕不要改路線就好」，林佳龍任市長時期，中央就已核定路線及經費，怎料盧又更改路線，變動原因、經費暴漲未有解釋，中央要怎麼核定？

李天生說，胡志強時期的藍線規畫路線有問題，未與沙鹿火車站共構，且之後胡擱置藍線計畫，改做BRT，藍線「胎死腹中」；林佳龍廢掉BRT，重啟藍線，依照專業調整路線，也獲中央核定完成。