梅花鹿「死後復活」遭放生？ 中市府解約廠商移送調查

台中龍井日前有頭梅花鹿闖入民宅，疑遭農業局委外捕捉廠商「屠殺」身亡，引起各界譁然；市議員王立任今再抨擊，昨結案的調查報告竟顯示「鹿已野放」，難道鹿死而復生？且完全無回報紀錄，也無相關證據證明鹿的去向，簡直荒唐。中市府回應，業者涉隱匿情事，已依偽造文書移送法辦，並與同仁研議相關辦法，年底前提出。

龍井一處住家於10月底闖入一隻梅花鹿，有民眾指出，當初通報1999想保護牠，怎料來了一群人在庭院將鹿殺害；農業局回應，據廠商回報梅花鹿生性膽小，且多處受傷，憂其會有攻擊行為波及民眾，先以繩索固定，通報獸醫救援，怎料梅花鹿疑因受傷、受驚，猝死現場。

市議員王立任、張玉嬿今開記者會指出，市府所做調查報告，鹿竟然「復活了」並野放，未經獸醫檢定鹿的狀況即放回后里山區；若鹿已死，遺體在哪？且整段過程無任何回報紀錄，鹿是死是活疑點重重。要求農業局落實野生動物捕捉SOP，給出真相。

王立任提到，農業局循廠商所述時間地點，追查監視器，卻無廠商車輛，且龍井為發生地，卻在后里野放；若鹿已昏迷，何須鋸去鹿角？若鹿當天就清醒，為何農業局未立即澄清，隔兩周才回報已野放，可見農業局SOP明顯疏漏。

中市農業局長張敬昌表示，不相信鹿的屍體消失不見，「不相信廠商言詞」，13日已將廠商以「偽造文書」移送台中地檢署偵辦，與廠商解約，沒收違約金、罰款1千，並送工程會列不良廠商，未來無法標公家工程。

副局長蔡勇勝說，事件24日發生時，業者起初回報鹿隻死亡，未說將鹿角鋸掉；25日當天下午都在調查中，業者才說因憂鹿醒來傷人，才鋸掉鹿角，並改口鹿復活野放，卻無從舉證，依「偽造文書」移請台中地檢署偵辦。

蔡勇勝說明，因該梅花鹿為經濟動物，目前無明確野放SOP，通常會依安全考量，就近無人地野放，鹿角部分，在契約中確有規範，若憂動物難控制，有傷人疑慮，可去除動物較易傷人部位。會再與同仁研議修正，今年底前提出相關辦法。