快訊

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣申請外籍家庭看護工免評估 新增3族群放寬2對象

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣放寬家庭看護移工二類對象重招免評資格，並放寬3大族群申請可免經醫療機構評估失能情形。圖／南投衛生局提供
南投縣放寬家庭看護移工二類對象重招免評資格，並放寬3大族群申請可免經醫療機構評估失能情形。圖／南投衛生局提供

南投縣民老化指數在全台排名第3，推估長照需求人數達2萬5111人，衛生局長陳南松表示，這次配合勞動、衛福兩部修法放寬二類對象重招免評資格，只要曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者，或持有身心障礙證明且有效期間註記無效期等二類對象，可免除反覆到醫療機構評估失能的困擾。

南投衛生局指出，目前放寬3大族群申請外籍家庭看護工都可免經醫療機構評估失能情形，第一族群為使用長期照顧服務（居家、日間或家庭托顧服務）持續6個月以上者；第二族群要經1名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上（CDR量表≥1分）；第三族群則擴大特定身心障礙重度等級免評對象，增加呼吸器官失去功能達重度，以及吞嚥機能失去功能達中度以上者。

局長陳南松說，南投縣長期照護有高需求，截至上周統計縣內受理初次申請外籍看護工免評估，以及重新召募免評案有89件，占總受理件數4成以上，相較以往成長超過5%；為讓申請流程更便民，經醫療機構專業評估之病症暨失能診斷證明書的效期，由原先的60日修正為1年，自申請日往回推1年效期的診斷證明均可受理，而初次聘僱外籍看護工需求者，若符合3大免評族群條件者，可向南投縣政府長期照顧管理中心申請，申請方式可選擇至衛生局臨櫃申辦或郵寄辦理，

此外，已聘有外籍看護工的家庭亦可申請長照 2.0 服務，包含專業服務、交通接送服務、輔具及住宅無障礙環境改善補助、到宅沐浴車服務；若外籍看護工需要休息或休假期間，也可申請喘息服務及外籍看護工家庭短期替代照顧服務。全國長照專線1966可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長照專線049-2209595。

南投縣放寬家庭看護移工二類對象重招免評資格，並放寬3大族群申請可免經醫療機構評估失能情形。圖／南投衛生局提供
南投縣放寬家庭看護移工二類對象重招免評資格，並放寬3大族群申請可免經醫療機構評估失能情形。圖／南投衛生局提供

外籍看護 衛生局

延伸閱讀

南投蔬果農藥檢驗發現1雲林皇宮菜超標 驗出含5項殘留農藥

鹿谷鄉無牙醫！中央補助250萬 草屯佑民牙醫進駐每周6診

加熱菸黑市猖獗、政府收不到菸捐稅 彭華幹抗議：健保長照會倒

小心違法！網拍隱形眼鏡盒 南投今年查獲20件各罰3萬

相關新聞

審查作業慢 台中老屋更新牛步

台中市30年以上老屋逼近45%，但危老重建與都市更新速度慢。議員批評，台中危老重建核准率六都最後一名；都更計畫審查期限為...

潭子往返大雅...改善雅潭路最後一哩路！1800公尺明年中動工

台中市銜接潭子往返大雅區的雅潭路一、二段(中山路至崇德路)，路面破損，用路人安全堪慮，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取94...

彰化啟動「睛睬亮眼計畫」 每年將有1.65萬人次長者受惠

彰化縣26鄉鎮市中，只有10個鄉鎮有眼科醫療院所，6成以上鄉鎮民眾有眼睛健康問題時，沒辦法就近獲得眼科醫療的照護，彰化縣...

盧秀燕批綠委對藍線落井下石 李天生駁：她不改路線就好

中央補助台中建設與否，成選情交鋒議題。台中市長盧秀燕今早再開砲，轟中央不讓台中做捷運藍線，未見沿線立委助發聲，竟還落井下...

梅花鹿「死後復活」遭放生？ 中市府解約廠商移送調查

台中龍井日前有頭梅花鹿闖入民宅，疑遭農業局委外捕捉廠商「屠殺」身亡，引起各界譁然；市議員王立任今再抨擊，昨結案的調查報告...

南投縣申請外籍家庭看護工免評估 新增3族群放寬2對象

南投縣民老化指數在全台排名第3，推估長照需求人數達2萬5111人，衛生局長陳南松表示，這次配合勞動、衛福兩部修法放寬二類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。