南投縣申請外籍家庭看護工免評估 新增3族群放寬2對象

南投縣民老化指數在全台排名第3，推估長照需求人數達2萬5111人，衛生局長陳南松表示，這次配合勞動、衛福兩部修法放寬二類對象重招免評資格，只要曾聘僱家庭看護移工且為75歲以上長者，或持有身心障礙證明且有效期間註記無效期等二類對象，可免除反覆到醫療機構評估失能的困擾。

南投衛生局指出，目前放寬3大族群申請外籍家庭看護工都可免經醫療機構評估失能情形，第一族群為使用長期照顧服務（居家、日間或家庭托顧服務）持續6個月以上者；第二族群要經1名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上（CDR量表≥1分）；第三族群則擴大特定身心障礙重度等級免評對象，增加呼吸器官失去功能達重度，以及吞嚥機能失去功能達中度以上者。

局長陳南松說，南投縣長期照護有高需求，截至上周統計縣內受理初次申請外籍看護工免評估，以及重新召募免評案有89件，占總受理件數4成以上，相較以往成長超過5%；為讓申請流程更便民，經醫療機構專業評估之病症暨失能診斷證明書的效期，由原先的60日修正為1年，自申請日往回推1年效期的診斷證明均可受理，而初次聘僱外籍看護工需求者，若符合3大免評族群條件者，可向南投縣政府長期照顧管理中心申請，申請方式可選擇至衛生局臨櫃申辦或郵寄辦理，

此外，已聘有外籍看護工的家庭亦可申請長照 2.0 服務，包含專業服務、交通接送服務、輔具及住宅無障礙環境改善補助、到宅沐浴車服務；若外籍看護工需要休息或休假期間，也可申請喘息服務及外籍看護工家庭短期替代照顧服務。全國長照專線1966可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長照專線049-2209595。