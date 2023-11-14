西屯百貨商圈塞車無解？議員：業者出錢建電動行人天橋

台中市台灣大道旁兩大百貨每遇周年慶或折扣季節，周邊交通大塞車，多年來無法解決，民眾飽受塞車怨氣，市議員林祈烽、施志昌建議，市府應找百貨業者協調，在台灣大道路口興建電動行人天橋和無障礙電梯，保障行人安全，也可減少車輛路口等待時間。

副市長黃國榮回應，他知道日本就有電動的行人天橋，議員提議很好，他會找交通局與都發局研議可行性和法令規定，分析百貨公司周邊人潮和車潮流量，看如何解決塞車問題。

林祈烽說，新光三越和大遠百周邊塞車已引發民怨，他也常找交通局討論，但都沒有具體成果，反而一年比一年嚴重，百貨公司周年慶期間，民眾從「市政北七路」經過就像「白痴」一樣，塞在北七路周邊道路，連負責疏導的義交都常被路口的駕駛罵髒話。

林祈烽質疑，從台灣大道慢車道到惠中路再到市政北七路，為什麼市府要把這些道路當成百貨業者停車場？車輛怠速問題也沒解決。

議員建議，百貨業者是不是能在大門口設置橫跨台灣大道的行人電動天橋和無障礙電梯，一來可保障行人安全，再來也可減少周邊車輛轉彎等待的時間，讓人流和車流都能加速移動。

林祈烽說，台中市現有100座人行天橋，但都沒有無障礙設施，國內外都有多件電動天橋案例，請市府找業者溝通，看能不能由業者出資興建，畢竟交通阻塞也是百貨業者製造出來的。