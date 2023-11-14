1200尾先頭烏開賣 彰化漁民賺進60萬「烏金」

天氣轉冷，彰化縣線西鄉浩一號船長李文龍出海，昨天在嘉義布袋外海捕獲約1200尾先頭烏，今天上午在線西塭仔港開賣，湧來大批老饕搶買，到中午就賣光光，賺進約60萬元「烏金」。李文龍一早又急著出海，希望再有斬獲。

縣議員賴清美昨晚在臉書發布李文龍捕獲先頭烏的訊息，今天一大早就到塭仔港關心，發現魚貨還沒有上攤，就有許多人聞訊前來搶買，自己也買了好多尾，要與親友們一起嘗鮮。

賴清美說，每年冬至前的烏魚最好吃，李文龍趁著近日天氣轉冷出海，去年也幾乎在同一時間捕獲先頭烏，可說是幸運兒，但也是冒著強風大浪的辛苦收穫。

賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，李文龍今天賣出的烏魚，烏魚殼（去內臟）分大中小，每尾分別賣200、150及100元，另外烏魚子、烏魚膘也是寶，都可以賣錢，估計這次賺進60萬元大紅包。

賴清美說，去年因為是暖冬，烏魚捕獲量略少，李文龍希望有寒流來到，能捕獲更多烏魚，有個好年冬。