高美濕地景觀橋「一生要到一次」議員：鏽蝕嚴重很落漆

台中海線指標景點「高美濕地景觀橋」2016年完工啟用，出現鏽蝕水漬，護欄生鏽流下鏽水，市議員楊典忠說「景觀橋」好像「生鏽橋」，他質疑難道定期維護、委外普查都沒有通報？標榜「一生必遊一次」景點但遊客「只到一次，下次就不會來」。

建設局長陳大田說，日常委託清水區公所清掃，由建設局養工處督導，列入兩年一次橋梁檢查，所以已編列預算、完成設計，將進行景觀橋不鏽鋼白鐵欄杆除鏽。

高美濕地景觀橋是胡志強時期規劃興建，林佳龍時期完工啟用，總經費約兩億元。雙塔雙弧線造型的斜張橋，矗立在往高美濕地遊客中心的清水大排河道中間，橋上可步行、騎自行車，河道對面是風力發電的風車大道，啟用後成為遊客打卡熱點，橋上可觀賞海天一色的濕地美景。

台中市議會進行都發建設水利業務質詢，議員楊典忠把高美濕地景觀橋照片拿給副市長、建設局長觀看，楊表示，景觀橋兩側橋面都嚴重生鏽，橋梁兩側護欄下方是烤漆，上方是不鏽鋼，不鏽鋼區分很多等級，景觀橋究竟是用甚麼材料，竟然生鏽成如此這樣。

副市長黃國榮表示，景觀橋生鏽實在不好看，對生態也應有影響，市府會處理除鏽，即日防護不讓鏽水流入河道。

陳大田說，根據橋梁檢測規定，市府會進行橋樑檢測與維修，報請中央列管備查與評比，高美濕地景觀橋去年檢測等級是2，納入修繕列管名單，會視其鏽蝕狀況進行除鏽工程。

楊典忠質疑，定期巡查普查、維護清理沒回報鏽蝕問題嗎？高美濕地海天一色美景，配上生鏽的景觀橋，讓遊客作何感想。鏽水流入濕地河川，嚴重影響生態。

楊典忠要求市府應立即檢測追蹤，生鏽橋冰凍三尺非一日之寒，從啟用到現在7年多都沒有維護清理，他也要求建設局建立定期防鏽處理計畫。

高美濕地景觀橋啟用7年，鏽蝕嚴重。記者陳秋雲/攝影