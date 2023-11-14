彰北國運中心傳休館半年 民眾擔憂

彰化市彰北國民運動中心今年底契約到期，縣府將健興游泳池與彰北國運中心合併委外招商。該中心公告，今年12月12日起閉館交接，網路傳出休館半年，讓使用者擔心。彰化縣教育處指出，原廠商將提交接計畫，將要求「合理」的交接時間，有必要時會雇工營運，以降低衝擊。

彰北國運中心是彰化縣首座國運中心，縣府委託中州科技大學營運管理，但營運單位財務困難，經教育部宣告解散，8年營運契約今年底期滿，縣府將重新招商。

教育處指出，彰北中心委外營運後，每年收入300萬，健興游泳池主要供水上運動，先天限制較多，決議將兩場館合併招標；健興游泳池屬經認證的標準池，可舉辦運動賽事，結合彰北中心，可進行多元化經營。

彰北國運中心近期提醒學員，尚有個別班課程、票券未使用完畢者，須在12月11日前使用完畢。網路上傳出，新營運廠商尚未決定，彰北中心至少會休館2個月，還有人說會休半年，讓使用者擔心受到影響，頻問「空窗期怎麼辦？」

教育處指出，依規定營運單位得繳交交接計畫，整理並盤點相關資產，要花多少時間交接得視計畫內容而定；縣府正積極招商，預計明年1月可完成；將要求原廠商在「合理時間」內完成交接，若有必要也會雇工營運，降低衝擊。