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台中騎樓整平 高低差反增

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
市議員陳文政議市府都發局，統一訂定合理的騎樓高程，避免民怨。記者陳秋雲／攝影
市議員陳文政議市府都發局，統一訂定合理的騎樓高程，避免民怨。記者陳秋雲／攝影

台中市早期興建的透天店面都有騎樓，許多屋齡已老舊需要整修，部分騎樓整修時會墊高管線，導致騎樓高低不一。議員表示，市府從2010年起推動騎樓整平，但整平速度遠不及民間改建，建議要統一制定騎樓高程，以免惹民怨。市府表示，騎樓整建得依審查過的圖面施工，高度有統一規範，若違規檢舉將要求改善。

家住北區的民眾陳情，他家所在的街區，鄰居因改建墊高騎樓，鄰街房子墊高10公分，隔壁棟墊高13公分，他向鄰居抗議，對方卻拿出建築管理自治條例，騎樓誤差3公分屬合法施工，要是一路墊高上去，不會越來越離譜？

議員陳文政說，政府推動騎樓整平，最困難的就是透天厝店面，因每段騎樓都屬獨立產權，透天店面多位於成熟商圈，商業活動興盛，許多店家整修未申報，自行墊高騎樓，導致高低差越來越嚴重。

他說，市府努力推動騎樓整平，但再怎麼努力，也趕不上民間改建速度，惡性循環易引發民怨；應清查商圈、學校、交通場站周邊路段，統一訂定合理的騎樓高程，以免民間整修騎樓後，市府又要花錢整平安，浪費資源。

都發局長李正偉說，騎樓或建築整修依規定得送審，並依照審過的圖面施工，3公分誤差是依照施工圖，而不隔壁的騎樓高度，若未依圖面施工可檢舉，將要求改善。李正偉說，台中騎樓整平計畫已完成103條，長度逾15萬公尺，後續將以捷運路線、主要道路、商圈、火車站及學校周邊優先推動。

透天厝 鄰居 議員

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