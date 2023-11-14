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審查作業慢 台中老屋更新牛步

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市老屋多，藍綠議員呼籲加速危老重建與都更審查，以確保公共安全。記者陳秋雲／攝影
台中市老屋多，藍綠議員呼籲加速危老重建與都更審查，以確保公共安全。記者陳秋雲／攝影

台中市30年以上老屋逼近45%，但危老重建與都市更新速度慢。議員批評，台中危老重建核准率六都最後一名；都更計畫審查期限為1年，有民眾陳情審了3年才核定，難怪老屋更新「牛步化」。台中市都發局表示，都更或危老重建速度確實太慢，正規畫簡化審查程序，另年底將組成都更推動小組，可加速進度。

根據內政部資訊，台中市110萬棟住宅中，30年以上老屋高達49萬棟，50年以上有8.8萬棟，台中市老屋多，但都更或重建速度慢，潛藏公安風險。

民進黨議員黃守達說，統計至9月底，市府受理的835件危老重建計畫，僅核准615件，核准率74%，對照台北83%、新北80%、桃園95%、台南90%、高雄78%，台中市居六都之末。

他強調，危老重建沒有最小面積限制，申請門檻較低；高雄提高誘因，除中央補助5.5萬元，加碼補助每案6萬元，市府應研議跟進。

國民黨議員張廖乃綸說，依規定都更事業計畫審查期限為1年，但都發局審查作業緩慢，有民眾陳情，都更案審了3年才核定，實在卡太久了。張廖乃綸說，新北市3年前提出專案計畫，採快速審查方式，讓住戶100%同意、零爭議案件，6個月內審完；台北市針對專案列管的都更計畫，150個工作日審議完成，中市府應建立快速審查流程，別讓申請人反覆送件、奔波。

都發局長李正偉說，統計至10月底，台中市受理危老重建計畫共712件，已核准621件，核准率已上升；台中市危老重建案受理件數、核准案件數為全國及六都第二，開工核准率為全國第一；4月已通過都更小組設置要點，預計年底可成立，專責處理都更事務。

李正偉說，中區產權複雜與人口外移，所有權人意見難整合，導致都更難推動，目前正規畫簡化審核程序，過去計畫變動得提大會審議，未來若只是小幅修正或變更，經專案小組審查即可。

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