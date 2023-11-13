先頭烏來了！彰化漁民捕獲約1200尾「烏金」明早開賣
今年先頭烏來了！彰化縣線西鄉浩一號船長李文龍出海，今天帶回來好消息，捕獲約1200尾先頭烏，預定明天上午9點在線西塭仔港開賣，已有人詢問，他去年也幾乎同一時間，率先捕獲1千多尾，發了約30萬的「烏金財」。
彰化縣線西鄉漁民李文龍今天傍晚在彰化外海，捕獲約1200尾首頭烏，從拉上網的畫面，肥美的烏魚仍在活蹦亂跳。他將連夜載回塭仔漁後，預定今天上午9點開賣，依往例很快就會搶購一空。
縣議員賴清美說，每年冬至前的烏魚最好吃，李文龍去年也幾乎在同一時間捕獲先頭烏，可說是幸運兒，但也是冒著強風大浪的辛苦收獲。
賴清美說，去年，李文龍捕獲的千餘尾先頭烏，就發了約30萬元的小財，今年他再捕獲先頭烏，她在臉書公布訊息後，已有許多人詢問，實際價格可以還需要進一步訪價才知道，有意嘗鮮的老饕，可要趁早。
賴清美說，烏魚俗稱「烏金」，渾身都可賣錢，像小烏魚殼（去內臟）、大魚，烏魚子、烏魚膘都可以賣錢。
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