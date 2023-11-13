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中市府撕「行人地獄」 民代建議路口改「雙色溫路燈」

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇說，桃園市政府2021年推重要路口「雙色溫路燈」，減少3成肇事率，建議中市府研議辦理。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林德宇說，桃園市政府2021年推重要路口「雙色溫路燈」，減少3成肇事率，建議中市府研議辦理。記者陳秋雲／攝影

中市府為撕去「行人地獄」標籤，優先改善十大易肇事路口照明，市議員林德宇認為點位不夠，市府應擴大試辦「路段黃光、路口白光」雙色溫路燈，用不同色溫差異，提高駕駛人接近路口的行車注意力，減少事故發生率。建設局長陳大田說，如何藉由色差達警示作用，會與相關單位研議。

為擺脫「行人地獄」標籤，中市建設局針對10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，共換67盞LED路燈、9支四臂燈桿，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。

林德宇表示，桃園在2021年針對重要路口推「雙色溫路燈」，調整3000K色溫的黃光路燈，在交叉路口改設5000K色溫的白光路燈，利用不同色溫差異，提高駕駛接近路口時行車專注力，明顯減少3成肇事率。

陳大田說，各縣市重視行人安全，目前先針對市警局提供易肇事路口改善，不侷限照明優化，相關硬體設施也做相關調整，針對路口路燈能如何透過色差，造成亮度差異，進而示警、降低事故發生率，會與相關單位研議。

林德宇提到，路口路燈調整試辦，是否需待路燈使用年限到期，或換新標案才能同步更換，恐嚴重影響進度。

陳大田回應，目前相關規畫已啟動，明年度也有針對路燈光源調整編列預算，汰換下的燈具也能當作備品，不會浪費資源。

行人地獄 桃園

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