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彰化今年交通違規檢舉暴增4萬件 議員：民眾被罰到唉唉叫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員陳玉姬今天質詢警察局長張國雄，關心警方受理交通違規檢舉的情形。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣議員陳玉姬今天質詢警察局長張國雄，關心警方受理交通違規檢舉的情形。圖／記者劉明岩翻攝

彰化縣警察局今年到10月為止，受理的交通違規檢舉案件達10萬多件，比去年同期暴增4萬多件，縣議員陳玉姬今天質詢時表示，最近很多民眾被檢舉到「唉唉叫」，若是浮濫檢舉則有檢討的空間。警察局長張國雄回覆強調，檢舉人沒有獎金，警方受理檢舉都會嚴格審查。

道路交通管理處理條例部分修正案今年6月30日上路，增加13項民眾可檢舉項目，檢舉案件暴增，引發職業駕駛不滿，有民眾在公共政策網路參與平台提案「廢除民眾檢舉交通規則制度」，已達到連署門檻。

縣議員陳玉姬表示，最近有很多人都「唉唉叫」，因為又被檢舉交通違規，現在「檢舉魔人」無時無處不在，只要不小心沒打方向燈，或者停個車買東西，很快紅單就會寄過來。最近在福興鄉即有駕駛人為閃避違規停車的車輛，被迫跨越雙黃線遭檢舉，很多民眾大抱不平。

陳玉姬說，她不反對民眾檢舉交通違規，因為警力有限，透過檢舉，確實可以改善交通亂象，但如果為檢舉而檢舉，過於浮濫，就有討論的空間。

警察局長張國雄表示，近來交通違規檢舉確有增加的現象，警方在2021年受理約8萬件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，今年則因修法增加檢舉項目，到10月底為止，已經達到10萬7千多件，與去年同期相比，增加4萬6千多件，以違規停車最多占28%，其次是轉彎未打方向燈及不依標線行駛，均約16%。

陳玉姬並要求分析檢舉人基於怎樣的心態勤於檢舉交通違規，張國雄說，可能是正義感驅使，也有可能是報復心態，加上目前手機、行車紀錄器普遍，檢舉容易，造成檢舉案件居高不下。

張國雄澄清，民眾檢舉交通違規及警方舉發交通違規絕對沒有獎金，警方也絕對不會將舉發交通違規列入績效評比。

有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」。圖／翻攝彰化人大小事
有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」。圖／翻攝彰化人大小事
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。本報資料照片
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。本報資料照片

交通違規 警察 議員

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