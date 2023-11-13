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彰北運動中心契約到期將休館 縣府：須提出合理期程

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰北運動中心營運管理契約年底到期，將合併縣立健興游泳池辦理招商。本報資料照片
彰北運動中心營運管理契約年底到期，將合併縣立健興游泳池辦理招商。本報資料照片

彰化市彰北運動中心今年年底契約到期，縣府將健興游泳池與彰北運動中心合併委外招商，彰北運動中心也公告今年12月12日起中心將閉館進行資產營運交接，許多學員關心閉館到何時，網路甚至傳出會休息半年，對此彰化縣府教育處指出，近期原廠商會提交接計畫，交接所需時間須是「合理期程」。

彰北國民運動中心是彰化縣第一座國民運動中心，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人中州科技大學營運管理，成為北彰化具代表性的運動場域，但因中州財團法人財務困難，經教育部宣告解散，及8年營運契約到期在今年底期滿將退出營運，必須重新招商中。

彰北運動中心近期也提醒學員提醒尚有個別班課程、票券未使用完畢者須在12月11日前使用完畢。網路上傳出因還沒找到新廠商，彰北運動中心至少會休館2個月，還有人說會休半年，讓不少學員覺得影響甚大，頻問「空窗期怎麼辦？」

縣府教育處指出，依照法規與契約規定營運單位近期須交交接計畫，進行收拾、清理並盤點相關資產，所需時間要看到計畫才知道，縣府目前積極招商，預計明年1月可以完成；希望原廠商在合理時間內盤點交接，若有必要也會雇工營運，降低對民眾的影響。

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