高低差22公分公園潛藏危機 大里小女孩摔到頭破血流

小朋友常出入的公園遊戲場潛在危險，台中市議員江和樹說，一名小女孩在公園遊戲，摔得頭破血流，家長擔心「破相」，他說已向公所反映至少3次，但遊戲場與水泥地落差22公分，包商挖了5個樹穴，高低差連大人都易崴到腳，更況小朋友。建設局長陳大田說，樹穴及遊戲場都在施工中，但包商應豎警示牌，這有立即危險會馬上改善。

江和樹說，大里十九甲公園從打卡數來看，可知是當地備受親子歡迎的公園，但遊戲場與水泥地的落差達22公分，一名小女孩日前跑過樹穴時，水泥地與樹穴有高低差，讓女孩跌得頭破血流，額頭留下傷痕，看了令人不忍，更擔心是否破相。他問建設局長陳大田看了不難過嗎？

江和樹表示，民眾向里長反映過問題，市府也委託包商做平，但卻與里長指定的地點不同，牛頭不對馬嘴。他到公園勘查，5個樹穴有5個危機，還有遊戲場與水泥平地的落差，可以用培養土、人工草皮等敷平高低差，降低危險。