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高低差22公分公園潛藏危機 大里小女孩摔到頭破血流
小朋友常出入的公園遊戲場潛在危險，台中市議員江和樹說，一名小女孩在公園遊戲，摔得頭破血流，家長擔心「破相」，他說已向公所反映至少3次，但遊戲場與水泥地落差22公分，包商挖了5個樹穴，高低差連大人都易崴到腳，更況小朋友。建設局長陳大田說，樹穴及遊戲場都在施工中，但包商應豎警示牌，這有立即危險會馬上改善。
江和樹說，大里十九甲公園從打卡數來看，可知是當地備受親子歡迎的公園，但遊戲場與水泥地的落差達22公分，一名小女孩日前跑過樹穴時，水泥地與樹穴有高低差，讓女孩跌得頭破血流，額頭留下傷痕，看了令人不忍，更擔心是否破相。他問建設局長陳大田看了不難過嗎？
江和樹表示，民眾向里長反映過問題，市府也委託包商做平，但卻與里長指定的地點不同，牛頭不對馬嘴。他到公園勘查，5個樹穴有5個危機，還有遊戲場與水泥平地的落差，可以用培養土、人工草皮等敷平高低差，降低危險。
建設局長陳大田說，十九甲公園目前逐步改善樹穴、人行道及遊戲場的部分，他會要求全面檢視無障礙及各銜接面，即使會有高低差，也應豎告示牌提醒，他評估議員反映的事項有立即危險，會馬上處理。
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