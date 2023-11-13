快訊

大王回歸？王柏融宣布結束旅日生涯 「不是輕率決定」

忘掉iPhone 15！他曝蘋果祕密研發iPhone 16新設計 果粉搖頭：像廉價安卓

被問到太煩？台南50嵐張貼「5沒有」公告　網：漏了最重要的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高低差22公分公園潛藏危機 大里小女孩摔到頭破血流

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
江和樹指出，遊戲場與人行道高低差22公分，潛藏危機。圖／江和樹提供
江和樹指出，遊戲場與人行道高低差22公分，潛藏危機。圖／江和樹提供

小朋友常出入的公園遊戲場潛在危險，台中市議員江和樹說，一名小女孩在公園遊戲，摔得頭破血流，家長擔心「破相」，他說已向公所反映至少3次，但遊戲場與水泥地落差22公分，包商挖了5個樹穴，高低差連大人都易崴到腳，更況小朋友。建設局長陳大田說，樹穴及遊戲場都在施工中，但包商應豎警示牌，這有立即危險會馬上改善。

江和樹說，大里十九甲公園從打卡數來看，可知是當地備受親子歡迎的公園，但遊戲場與水泥地的落差達22公分，一名小女孩日前跑過樹穴時，水泥地與樹穴有高低差，讓女孩跌得頭破血流，額頭留下傷痕，看了令人不忍，更擔心是否破相。他問建設局長陳大田看了不難過嗎？

江和樹表示，民眾向里長反映過問題，市府也委託包商做平，但卻與里長指定的地點不同，牛頭不對馬嘴。他到公園勘查，5個樹穴有5個危機，還有遊戲場與水泥平地的落差，可以用培養土、人工草皮等敷平高低差，降低危險。

建設局長陳大田說，十九甲公園目前逐步改善樹穴、人行道及遊戲場的部分，他會要求全面檢視無障礙及各銜接面，即使會有高低差，也應豎告示牌提醒，他評估議員反映的事項有立即危險，會馬上處理。

江和樹指出，公園樹穴與人行有道高低差，小朋友容易崴腳跌倒，潛藏危機。圖／江和樹提供
江和樹指出，公園樹穴與人行有道高低差，小朋友容易崴腳跌倒，潛藏危機。圖／江和樹提供
台中大里一名小女孩，在十九甲公園玩耍，摔頭破血流。圖／江和樹提供
台中大里一名小女孩，在十九甲公園玩耍，摔頭破血流。圖／江和樹提供

人行道

延伸閱讀

榕樹根「竄進」民宅破壞地面 中市府：移植改善

台中豐富公園牌樓老舊「像墓園入口」 議員要求改善門面

公園遮蔭不足「小朋友好曬」 台中議員籲增加遮蔭設施

「台中市民野餐日」11月26日4地同步登場 限定版導覽APP已上線

相關新聞

彰北運動中心契約到期將休館 縣府：須提出合理期程

彰化市彰北運動中心今年年底契約到期，縣府將健興游泳池與彰北運動中心合併委外招商，彰北運動中心也公告今年12月12日起中心...

影／每度水29元！南投驚人水價有解 名間修池鑿井

南投名間是全台最大茶葉產區，但農業灌溉用水不穩，只能買水灌溉，地勢最高的埔中村，每度水更達29元，農民苦不堪言。農田水利...

高低差22公分公園潛藏危機 大里小女孩摔到頭破血流

小朋友常出入的公園遊戲場潛在危險，台中市議員江和樹說，一名小女孩在公園遊戲，摔得頭破血流，家長擔心「破相」，他說已向公所...

北屯人注意！台74線今晚雙向封閉8小時 用路人先改道

國道一號銜接台74線快速道路工程，今晚（13日）9時30分起，將封閉北屯二至崇德路段，東西雙線主線全部車道，預計封閉8小...

台中豐原公墓旁 遭倒廢棄物

台中市豐原一處公墓旁遭違法偷倒營建廢棄物，市議員張瀞分指出，環保局近3年來，接獲民眾陳情棄置營建廢棄物549件，經現場查...

台中甲安埔地區老人多 長照C據點不足

台中市早在2021年就已邁入高齡社會，到10月底，65歲以上有44萬4215人，達15.63%。市議員李文傑指出，他所在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。