台中甲安埔地區老人多 長照C據點不足

台中市早在2021年就已邁入高齡社會，到10月底，65歲以上有44萬4215人，達15.63%。市議員李文傑指出，他所在的甲安埔地區人口老化更嚴重，大安區5個人就1人超過65歲，但甲安埔3區只有兩處長照C據點，建議衛生局重視城鄉差距。

李文傑說，甲安埔地區C據點扣除衛生所只剩2個，長輩根本享受不到據點服務，甚至額滿被拒收。部分據點的經營單位抱怨，目前評鑑制度形同沒有獎勵，導致做越多、做越久、越賠錢，難怪據點數量無法提升。

衛生局長曾梓展表示，C據點是對外徵求承辦單位，C據點的功能主要為供餐、課程、活動等，這些功能部分社區關懷據點也有，市府會努力擴展甲安埔地區的C據點，並評估是否在中央規定之外，提供更多資源。