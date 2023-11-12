有趣！南投玄天上帝看電影 百年戲院備2物超專業

南投名間松柏嶺受天宮以電影「車頂上的玄天上帝」首登大銀幕，導演黃文英及男女主角周渝民、林依晨今到南投宣傳，並在南投戲院舉辦特映會，受天宮二帝爺及受命宮大帝爺也駐駕影廳，與民眾一起喝可樂配爆米花看電影，畫面有趣。

松柏嶺受天宮創廟逾300年歷史，主祀「北極玄天上帝」，俗稱「帝爺公」，是全台玄天上帝之總壇，堪稱全國道教的信仰中心，農曆正月至三月帝的進香期，每年回廟進香團眾多，極具地方特色，於2013年1月登錄為南投縣無形文化資產。

由導演黃文英執導、兩大巨星林依晨及周渝民主演的電影「車頂上的玄天上帝」因此到受天宮取景，從電影角度紀錄其刈香盛況。該電影預計17日上映，他們3人今到南投宣傳，先前往受天宮祈求票房長紅，下午更到南投戲院與影迷互動。

林依晨表示，片中的她覺得自己不是孤單的，當生活遭遇困難就會返鄉，或回到父母身邊，思念也讓自己更有力量，她希望影片也能帶給影迷這種感覺；周渝民也表示，他自己看完電影覺得很感動，盼影迷看過也能有共鳴，並多多支持該片。

黃文英說，去年拍片期間遭逢疫情拍得艱辛，幸得玄天上帝庇佑，電影順利完成，這就是信仰的力量，也盼民眾觀影後能想起影響自己最重要的人或最親切的家人。南投縣政府則表示，非常歡迎影視業者到南投拍片，並透過作品呈現南投縣之美。