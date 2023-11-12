台中13期遭亂倒垃圾「抓無人」 民代籲市府加裝監視器

台中13期土地重劃案推動10餘年，開發期長，至今土地權狀也未發放完成，且基礎設施不完善，國民黨台中市議員朱暖英更發現，重劃區內遭棄置一大車垃圾，卻因未安裝監視器，難逮涉案犯嫌。地政局長吳存金允諾，全部整合標今年底前完成，監視器部分會配合警方安裝。

台中13期為公辦重劃，座落南屯區，為台中未來新興發展區，推動10餘年、歷經三任市長任期，在2021年公告土地分配與土地分配發狀，不過開發期長、且作業繁複造成不便，衝在地主。朱暖英說，土地權狀至今仍未發放完成，且13期重劃地的基礎設施也未完善，收尾的進度顯得停滯。

朱暖英指出，日前13期土地被棄置一大車垃圾，但現場未安裝監視器等基礎設施，導致偷倒廢棄物的犯嫌至今仍逍遙法外；地政局應加緊完善基礎建設，確保土地不受人為破壞。

朱暖英說，基礎建設的經費，是由上達百億元的重劃盈餘負擔，這些重劃盈餘主要來自地主貢獻。現在地主們表示，剛點交完成還沒規劃好用途，就經常遭偷倒垃圾，卻連個監視系統都沒有。

朱暖英要求地政局，13期土地應加緊安裝監視器，且未來無論公、私辦重劃案，皆應列監視器為基礎設施配備；也建議如13期，這類屬低密度的公辦開發土地，應建置台中地標的規劃案建設，加值利用。

吳存金說，全部的整合標等等，允諾會在今年底完成；監視器部份，一定會配合警察單位專業考量，予以支持。13期預計明年年初全部盤點完成，會有售地計劃，成本是80億，在未有盈餘之前，會用平均地權基金建置監視器。