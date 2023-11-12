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舒跑杯40年維持報名費100元 保持捷前導舒跑喝到跑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
第40屆舒跑杯路跑，有1.8萬人報名參加，報名費100元，是CP值最高的路跑活動。記者陳秋雲/攝影
第40屆舒跑杯路跑，有1.8萬人報名參加，報名費100元，是CP值最高的路跑活動。記者陳秋雲/攝影

台中歷史最悠久的「台中市舒跑杯路跑」今年邁入第40周年，報名費始終維持100元，CP值最高，逾1.8萬跑友參加，有保時捷當前導車，代言人「峮峮」也到現場一起與衆人熱情互動。

第40屆「舒跑盃」路跑，今天在台中市政府前廣場熱鬧開跑，運動局李局長表示，舒跑杯是台中市規模最大、最具指標性的路跑，逾1.8萬跑友參與，感謝維他露企業長年舉辦萬人健行及路跑活動，帶動全民運動風氣。　　

維他露企業董事長邵瑋霖表示，舒跑杯每年都有上萬人共襄盛舉，今年更邀請代言人「峮峮」到現場與跑友熱情互動，這屆也與保時捷合作設計舒跑杯紀念意象跑車，作為出發前導車，並在會場展示。

主辦單位表示，舒跑杯為推展運動，每年維持100元報名費，讓專業與新手跑者都大讚「CP 值最高」。

今年舒跑杯活動共分三組，分別是9公里的競賽組、5公里的挑戰組、3公里的簡單組，為補充跑者飲水，提供全台唯一「舒跑喝到飽」，跑友可自行攜帶環保杯具、水壺前往活動會場，運動後可以馬上補給流失的電解質及水份；現場規劃許多互動遊戲，讓路跑變得更好玩。

李昱叡表示，近年台中市積極推展特色路跑吸引民眾參與，包含2023霹靂超先天、櫻桃小丸子等，還有羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、資訊盃公益馬拉松、國道四號路跑、228扶輪盃公益路跑、高美濕地路跑、馬索沃路跑、大雅晨曦麥香馬拉松等多項活動，台中是路跑最盛行的城市。

第40屆舒跑杯今天開跑，代言人「峮峮」一起鳴槍。圖／台中市政府提供
第40屆舒跑杯今天開跑，代言人「峮峮」一起鳴槍。圖／台中市政府提供
第40屆舒跑杯路跑有1.8萬人參加，保時捷超跑當前導車。記者陳秋雲/攝影
第40屆舒跑杯路跑有1.8萬人參加，保時捷超跑當前導車。記者陳秋雲/攝影

路跑 馬拉松 台中市

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