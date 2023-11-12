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神岡文化季活動被質疑行政不中立 神岡區長：行政中立
台中市神岡區公所舉辦「神岡文化季」活動昨晚在穎德宮時，台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵競選團隊到場發面紙被阻，現場張貼「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，謝子涵說她團隊離開後告示牌被拿掉，質疑市府「行政不中立」；神岡區長梁益明今天強調，活動保持行政中立，未針對特定人。
神岡區公所從2019年起舉辦「神岡文化季」，結合在地6間著名媽祖廟舉辦聯合遶境活動，昨天舉辦遶境活動，昨晚回鑾至穎德宮前廣場，台中市民政局長吳世瑋到場恭迎媽祖回鑾，國民黨立委楊瓊瓔也到場。
民進黨立委參選人謝子涵這次對手是楊瓊瓔，她表示自己昨晚到場，現場貼著「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，她只好跑別的行程，後來現場有人打電話問她為何沒有到場拜票，民眾說「牌子已經拆掉了，人家就是在卡你啦」。
謝子涵質疑，其他選區的非現任國民黨立委參選人，可自由進出市政府活動，還跟盧秀燕市長合照，也有候選人借用社區活動中心，還借用公園辦造勢活動，都沒有被市府刁難，第三選區卻不行，她質疑行政不中立。
神岡區長梁益明表示，中選會已於11月7日公告第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉投票日期及工作進行程序表，為保持行政中立，張貼告示「禁止任何選舉及助選宣傳入場」，是善意提醒，不穿競選心或到場發放競選小物都可進場，現場未阻擋，沒有針對特定人。
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