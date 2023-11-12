快訊

投信上周連15買台股 加碼的這檔讓投資人最開心

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

控制血糖理想零食！專家：升糖指數低、纖維量高還含健康脂肪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神岡文化季活動被質疑行政不中立 神岡區長：行政中立

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區公所舉辦「神岡文化季」昨晚回穎德宮時，台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵競選團隊人員到場發放面紙被阻攔，現場張貼「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，謝子涵離去後告示牌被拿掉，謝子涵團隊質疑市府「行政不中立」。圖／謝子涵提供
台中市神岡區公所舉辦「神岡文化季」昨晚回穎德宮時，台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵競選團隊人員到場發放面紙被阻攔，現場張貼「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，謝子涵離去後告示牌被拿掉，謝子涵團隊質疑市府「行政不中立」。圖／謝子涵提供

台中市神岡區公所舉辦「神岡文化季」活動昨晚在穎德宮時，台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵競選團隊到場發面紙被阻，現場張貼「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，謝子涵說她團隊離開後告示牌被拿掉，質疑市府「行政不中立」；神岡區長梁益明今天強調，活動保持行政中立，未針對特定人。

神岡區公所從2019年起舉辦「神岡文化季」，結合在地6間著名媽祖廟舉辦聯合遶境活動，昨天舉辦遶境活動，昨晚回鑾至穎德宮前廣場，台中市民政局長吳世瑋到場恭迎媽祖回鑾，國民黨立委楊瓊瓔也到場。

民進黨立委參選人謝子涵這次對手是楊瓊瓔，她表示自己昨晚到場，現場貼著「禁止任何選舉及助選宣傳入場」告示，她只好跑別的行程，後來現場有人打電話問她為何沒有到場拜票，民眾說「牌子已經拆掉了，人家就是在卡你啦」。

謝子涵質疑，其他選區的非現任國民黨立委參選人，可自由進出市政府活動，還跟盧秀燕市長合照，也有候選人借用社區活動中心，還借用公園辦造勢活動，都沒有被市府刁難，第三選區卻不行，她質疑行政不中立。

神岡區長梁益明表示，中選會已於11月7日公告第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉投票日期及工作進行程序表，為保持行政中立，張貼告示「禁止任何選舉及助選宣傳入場」，是善意提醒，不穿競選心或到場發放競選小物都可進場，現場未阻擋，沒有針對特定人。

謝子涵 台中市

延伸閱讀

獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

影／500鄉親挺謝子涵！陳柏惟：讓現任退休 謝子涵上班

影／侯友宜台中發水果月曆 她瞬間「長高」20公分鄉親笑了

台中潭子柳川排水潭北段護岸改善 人行步道完工啟用

相關新聞

神岡文化季活動被質疑行政不中立 神岡區長：行政中立

台中市神岡區公所舉辦「神岡文化季」活動昨晚在穎德宮時，台中市第三選區民進黨立委參選人謝子涵競選團隊到場發面紙被阻，現場張...

驚！吊車吊臂勾到電桿 台中號誌桿倒下把地面砸出一個洞

台中市北區美德街及中清路一段交叉口，上午9時許發生吊車吊臂未收，行動時勾落電線再造成號誌桿直接倒下砸破地面，不僅號誌燈碎...

九天「廟會狂響」沙鹿演出 陣頭戰鼓吸引近4千人觀賞

前立委顏寬恒舉辦「玩恒大瘋藝陣」系列活動，昨晚在沙鹿靜宜夜市邀請九天民俗技藝團演出「廟會狂響」，吸引近4千人觀看。

連公墓也不放過 中市府：小型及個別事業廢棄物難追蹤

有人半夜在豐原一處公墓旁違法偷倒營建廢棄物，引起公憤，市議員張瀞分指出，環保局近3年來接獲民眾陳情棄置營建廢棄物共549...

影／柯文哲為田中馬鳴槍 這句話引來選手哈哈大笑

彰化縣最有人情味的田中馬拉松今天登場，總統參選人、民眾黨主席柯文哲也到場為選手們鳴槍開跑和加油打氣，柯文哲說，田中馬拉松...

舒跑杯40年維持報名費100元 保持捷前導舒跑喝到跑

台中歷史最悠久的「台中市舒跑杯路跑」今年邁入第40周年，報名費始終維持100元，CP值最高，逾1.8萬跑友參加，有保時捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。