九天「廟會狂響」沙鹿演出 陣頭戰鼓吸引近4千人觀賞
前立委顏寬恒舉辦「玩恒大瘋藝陣」系列活動，昨晚在沙鹿靜宜夜市邀請九天民俗技藝團演出「廟會狂響」，吸引近4千人觀看。
「廟會狂響」由「九天」台柱瑪利亞主持，象徵喜氣、福氣、財富的福祿壽三仙熱鬧開場，「廟會狂響」曲目融合「氣吞天下」、「官將首」、「蜈蚣鼓」、「電音三太子」、「御天戰鼓」等經典鼓樂，震憾鼓聲和表演，現場民眾看得專注。
前立委顏寬恒表示，九天成立逾30年，發跡台中大肚山，行走足跡遍佈世界五大洲及台灣各鄉鎮地區，將台灣傳統陣頭技藝帶往國際，這次很高興邀請到九天，將精緻的陣頭文化呈現給鄉親。
顏寬恒推崇「九天」致力於創新表演方式及內容，作品融合音樂、舞蹈、戲劇、武術等元素，結合劇場的聲光科技，兼容傳統民俗文化，將陣頭技藝提升到劇場藝術的層次。
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