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帶你散步…拄著四角枴杖拉輪椅 彰化長者相扶持感動許多人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市這對長者相互扶持走在街頭，前者拄著四腳枴杖，用一條繩子拉著坐輪椅的長者，緩緩前行，彰化市長林世賢用手機拍下來，po上個人臉書，感動許多人。圖／林世賢提供
彰化市這對長者相互扶持走在街頭，前者拄著四腳枴杖，用一條繩子拉著坐輪椅的長者，緩緩前行，彰化市長林世賢用手機拍下來，po上個人臉書，感動許多人。圖／林世賢提供

彰化市長林世賢今天上午行經彰化市仁愛路時，發現一對長者，可能是夫妻也可能是親友，前者拄著四腳枴杖，用一條繩子拉著坐輪椅的長者，緩緩前行，林世賢用手機拍下來，po上個人臉書，如此「疾病相扶持」的畫面，感動了許多人。

依林世賢的判斷，這對長者是夫妻，在臉書上寫道： 「夫妻相處之道情義，相敬相愛情也，不棄不離義也，有情有義百年好合」，有感而發，特別詮釋了夫妻相處之道。

彰化市長林世賢是民進黨總統參選人賴清德彰化縣競選總部總幹事，由於今天下午賴清德將前來彰化參加造勢大會，林世賢到活動現場勘察後，搭車行經仁愛路時，看到這對長者互相扶持的感人畫面，特別用手機拍下，並po上個人臉書。

在畫面中，女長者走在前，拄著四腳拐杖，一步一步緩緩往前走，步履緩慢；她腰間擊有腰帶，綁上繩子拉著後方坐輪椅的男長者，慢慢滑行。

林世賢說，這般「互相拉一把」看似簡單，但對於兩位身體不便者的長者，則是談何容易，在人生的道路上，所謂「不離不棄 」的大道理，在他們的舉動看到了。

他說，自己以市長身分，看了感動推崇外，也要省思在社會安全網上，公部門應該給長者更多的關懷，讓他們的人生道路上，得到更多的照顧。

彰化縣政府社會處長王蘭心說，彰化縣目前65歲以上的長者已達到人口數的18%，到2025年將達到20%，對於老人化時代的來臨，除了自身要做好身心健康維護，並對未來的路子怎麼走，也要及早規劃，當然公部門更是責無旁貸，長照資源也要適時介入。

王蘭心說，很多長者往往因子女不在身邊，常是老夫老妻相互扶持，但能力仍是有限，如果照護需求，可以找村里長、社區長照、關懷據點請求協助。

彰化市這對長者相互扶持走在街頭，前者拄著四腳枴杖，用一條繩子拉著坐輪椅的長者，緩緩前行，彰化市長林世賢用手機拍下來，po上個人臉書，感動許多人。圖／林世賢提供
彰化市這對長者相互扶持走在街頭，前者拄著四腳枴杖，用一條繩子拉著坐輪椅的長者，緩緩前行，彰化市長林世賢用手機拍下來，po上個人臉書，感動許多人。圖／林世賢提供

林世賢

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