台中七期充斥大坪數建案 議員籲鬆綁否則成高級老人區

台中市七期、七期南側、八期等重劃區有最小興建面積的限制，容積移轉至少要100平方公尺以上。市議員李中指出，年輕人多喜歡獨戶，一戶二房最夯，再加上房價不斷攀升，李中建議都發局對「最小興建面積」鬆綁，避免七期成為「高級老人住宅區」，失去活力。

都發局長李正偉說，台中市容積移轉作業辦法規定，針對七期及南側地區、水湳地區、豐樂公園地區，建坪須達到100平方公尺，針對作業要點及即將進行的七期通盤檢討，會將議員建議納入考量。

李中表示，台中市各地區的房地產交易都很熱絡，不管是南區、大里、太平、潭子、沙鹿等區域，這兩年的新建案如雨後春筍般出現，數萬戶年輕的家庭進駐，讓這些區域呈現相當的活力。

反觀七期重劃區，因容積移轉作業要點有最小興建面積的限制，當初開發商推出的都是大坪數住房，但年輕世代不願意和長輩同住，且大坪數總價高，年輕世代根本買不起此區的房子。

李中說，年輕人希望獨戶，兩房是最夯的產品，如果七期等地區無法鬆綁，會逐漸變成只到七期上下班，未來可能變成「高級老人區」。

李中請都發局應該要未雨綢繆，檢討放寬最小興建面積，讓開發商可以推出較小坪數的住房，年輕世代買得起，住進此區後才能讓區域呈現新活力。