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海線大安區65歲人口逾五分之一 長照據點不足曾有老人被拒收

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長照C據點數超過年度目標，但大甲大安外埔等區建置2處，議員認為不夠。圖／衛生局提供
台中市長照C據點數超過年度目標，但大甲大安外埔等區建置2處，議員認為不夠。圖／衛生局提供

台中市早在民國110年就已邁入高齡社會，截至10月底為止，65歲以上有44萬4215人，達15.63%。市議員李文傑指出，他所在的甲安埔地區人口老化更嚴重，大安區5個人就有1人超過65歲，但甲安埔3區只有兩處長照C據點，他建議衛生局重視城鄉差距。

台中市老年人口數快速增加中，尤其是在海線地區。大甲、大安、外埔地區，65歲以上人口占比都高於全市平均數15.63%。

大甲區65歲以上人口數佔全區人口17.2%、外埔區占17.1%、大安區65歲以上人口占比更高達19.3%。

李文傑說，因應人口快速老化，長照據點應多點建置，甲安埔地區C據點扣除衛生所只剩2個，很多長輩根本享受不到據點服務，甚至額滿被拒收。

部分據點的經營單位也抱怨，目前政府的評鑑制度形同沒有獎勵，導致做越多、做越久、越賠錢，難怪長照據點數量無法提升。

李文傑說，審計處111年度的總決算報告，特別指出，台中市各里設置C據點占比已達47.36%，超過111年度計畫所訂的45%短期目標。李文傑說，但是有部分行政區未達目標就包括大甲、大安及外埔區。

衛生局長曾梓展表示，C據點是對外徵求承辦單位，C據點的功能主要為供餐、課程、活動等，這些功能部分社區關懷據點也有提供，市府未來會更努力擴展甲安埔地區的C據點。

曾梓展說，如果有補助制度上的問題，衛生局也會進一步了解，評估是否在中央的規定之外，還能提供據點更多資源。

衛生局 李文 長照

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