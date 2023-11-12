連公墓也不放過 中市府：小型及個別事業廢棄物難追蹤

有人半夜在豐原一處公墓旁違法偷倒營建廢棄物，引起公憤，市議員張瀞分指出，環保局近3年來接獲民眾陳情棄置營建廢棄物共549件，經現場稽查查獲違規屬實裁罰91件，僅17%，裁處金額651萬多元，查獲涉及刑責則移送89件，裁罰的比率太低。

環保局長陳宏益說，大型業者的營建廢棄物容易列管，目前發現的多是小型或個別戶廢棄物。將建議中央，希望縮小列管工程的面積，將小工程的營建廢棄物也列管，方便追蹤。

張瀞分指出，民眾陳情，上月28日晚上9點多，一輛小貨車在豐原區南陽路，往觀音山斜坡倒3處營建廢棄物，倒在公墓旁邊，民衆大罵缺德。

環保局指出，統計近3年共接獲民眾陳情棄置營建廢棄物共549件，經現場稽查查獲違規屬實裁罰91件，裁處金額共651萬7840元，查獲涉及刑責移送89件。

110年199件裁罰29件，111年180件罰33件，112年至10月止170件罰31件。

張瀞分說，裁罰率低且罰款過低，不法偷盜者根本照樣橫行，即使被逮也罰不怕。她建議未依規定檢具事業廢棄物計劃書、未上網申報廢棄物清理流向，也應該重罰，提醒業者注意營建廢棄物處理。

環保局說，小型或個別戶營建廢棄物的流向反而難追蹤，違法偷倒營建廢棄物不只要被罰款，還會被追究刑責，環保局會針對比較容易被偷倒營建廢棄物的地點裝設科技執法攝影機，此外，針對有違法偷倒廢棄物的車輛車牌，也要納入系統追蹤，查看是否進入公墓附近等異常地點。