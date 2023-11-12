影／彰化最有人情味田中馬拉松登場 新人領跑縣長證婚

彰化縣最有人情味的田中馬拉松今天登場，今年還有新人用跑馬拉松的方式結婚領跑，並由彰化縣長王惠美在起跑點證婚，也有民眾推著行動不便的家人一起參賽，場面感人。

田中馬拉松今天在彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬、中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政、民眾黨主席柯文哲、立委陳素月、縣議員鄭宗政、張雪如等人為選手鳴槍開賽。

王惠美表示，田中馬拉松是彰化馬拉松嘉年華第三場，接著還有11月19日的鹿港馬拉松、26日的二林鎮伯立歐公益馬拉松」2場賽事，田中馬拉松不僅是全國最有情味的馬拉松，也是很多跑者夢寐以求的賽事，今年有1萬6744位跑友熱情參與，今年也有國外選手300多人來體驗，包括來自日本長野縣的好朋友。

今年比賽分為42公里的全馬組、22.6公里的半馬組及9.7公里的健跑組，王惠美說，跑者由田中鎮公所出發，沿途經田中高鐵站、八堡圳灌溉區域、田中休閒廊道，再延伸到社頭鄉織襪園區到田中火車站，賽道沿途田園風光明媚，並設有加油打氣站，在地鄉親從初期拿出鍋碗瓢盆敲打為選手加油打氣，到現在有各種音樂表演、特殊造型當啦啦隊，還有各式美食讓大家跑到哪裡、吃到哪裡。

王惠美說，特別的是田中馬今年更獲得台灣德國萊因公司碳足跡查驗認證，獲得全國第一張碳足跡認證，注重永續環保ESG，選手衣是以咖啡紗面料製成，賽事全程使用可分解回收材質環保紙杯，完賽證書也是採用全電子化方式提供，並以簡訊發送成績連結至選手手機等，大會也採用全電動計時車及領跑車，以減少碳排放量，跑步也可節能減碳。富邦公司也贊助跑者累計超過40公里，就認領一棵樹。

柯文哲說，他是第一次參加田中馬拉松，看見田中馬很有效率結合地方特色，還有音樂會、裝置藝術節等，田中馬會成功是因每年辦，累積起來一次次愈來愈好，他也來觀摩，看田中馬拉松和他們的台北馬拉松有什麼不一樣。

田中鎮長蕭淑芬說，歡迎來自全國各地的好友來到田中小鎮，路跑時也可欣賞美麗的田園風光，感受田中鎮的熱情，完賽後也可留在田中鎮欣賞農村之美。