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影／柯文哲為田中馬鳴槍 這句話引來選手哈哈大笑
彰化縣最有人情味的田中馬拉松今天登場，總統參選人、民眾黨主席柯文哲也到場為選手們鳴槍開跑和加油打氣，柯文哲說，田中馬拉松拿到全國首張路跑碳足跡證書，走在環保前面，他也笑說，田中馬有各式各樣補給品，等一下他要到路邊看一下，因為他早餐還沒吃，引來大家哈哈大笑。
田中馬拉松今天在彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬、民眾黨主席柯文哲、立委陳素月、縣議員鄭宗政、張雪如等人為選手鳴槍開賽。
柯文哲致詞說，他第一次參加田中馬拉松，看見田中馬很有效率結合地方特色，還有音樂會、裝置藝術節等，田中馬會成功是因每年辦，累積起來一次次愈來愈好，他也來觀摩，看田中馬拉松和他們的台北馬拉松有什麼不一樣，並笑說，田中馬有各式各樣補給品，等一下他要到路邊看一下，因為他早餐還沒吃，最後也祝大家跑步愉快。
選手開跑後，也熱情的一邊跑，一邊對著柯文哲大喊「阿伯我愛你」，不少選手對著柯P揮手、猛拍，場面相當熱鬧。
柯文哲除了今天上午參加田中馬，並進行田中鎮掃街，沿途走到田中火車站，下午2點多還要到鹿港新祖宮、老街、桂花巷藝術村掃街，晚間到員林市參加彰化縣競總成立大會，爭取選民支持。
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