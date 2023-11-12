台中金照獎 表揚長照英雄

素有「長照界奧斯卡獎」之稱的「2023台中金照獎」表揚活動昨盛大登場，吸引152個單位及個人報名參賽，競爭最激烈是長照英雄獎54人投件，最終有18個團體、24人獲獎。今年特別頒發長照服務貢獻獎，表揚台中市牙醫師公會與大台中牙醫師公會。

台中市衛生局長曾梓展說，衛生局積極推動長照2.0政策，布建及整合長照資源及網絡，統計至今年9月，已布建1708處長照資源，行政區涵蓋率達百分百，資源分布全國第一。

另外，在台中長照服務員的努力下，台中市在去年康健雜誌「康健」城市長照力大調查中，勇奪六都冠軍；今年在遠見雜誌「高齡政策與設施」滿意度調查，更勇奪六都第一。

衛福部長照司長祝健芳說，肯定台中長照單位的貢獻，尤其是衛生局近幾年獲得全國中央長照補助及人力資源之冠，今年10月特約管理辦法公布後，期許台中市的長照量能及品質能共同提升。

台中市2018年首創金照獎，獎項包含團體類（卓越A單位、卓越B單位、卓越C據點、卓越住宿型機構）、個人獎（長照新星、長照男神、長照國際巨星、長照英雄）等。

衛生局說，為提升長照機構口腔照護，結合2大牙醫師公會至機構實地輔導及口腔檢查；另鑑於長照需求大增，市府推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，今年特別頒發長照服務貢獻獎，感謝這2大牙醫師公會長期付出及奉獻。