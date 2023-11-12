伸港鄉國中小 明年補助加菜金

彰化縣伸港鄉代表會通過明年度預算，明年起補助鄉內國中、小學生營養午餐加菜金，每人每個上課日以10元估算，全年投入580萬經費，學校可採購水果、牛奶等補充營養，共計2900名學生受惠。彰化縣教育處指出，供應額外餐食須符合食品規範，維護用餐安全。

彰化國中、小營養午餐免費，但物價成本提高，縣府去年將補助提高，國小學生每餐補助45元、國中學生50元，還斥資4200萬元充實學校廚房設備；本學期起，全縣國中小學營養午餐提升為4菜1湯。

伸港鄉宣布明年加碼學生午餐，鄉長黃永欽說，為讓鄉內5所國中、小學生吃得營養、健康與衛生，並減輕家長負擔，上任後制定自治條例，公所補助學生午餐與副食品經費，各校可自行採購提供學生點心。

伸港鄉公所指出，原本補助加菜金，盼讓學生吃得更好，但營養午餐多為聯合採購，加菜金得再標案以外執行，最後依學生數，每年分2次補助學校，讓校方自主運用經費，為學生採購水果、牛奶或其他食品；明年起實施，等下學期開學前，由各校討論執行細節。

伸港鄉是彰化縣第1個訂定自治條例，補助學校加菜金的鄉鎮公所。彰化縣教育處說，伸港公所已報縣府備查，明年元旦起補助國中小午餐、副食品，應依據「彰化縣食品安全管理自治條例」、「校園飲品及點心販售範圍」及中央相關規範辦理，以維護學童用餐安全。