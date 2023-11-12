聽新聞
test
0:00 / 0:00

伸港鄉國中小 明年補助加菜金

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化伸港鄉代表會近日通過明年度預算，將補助鄉內國中小學生講午餐加菜金，每人每個上課日以10元費用估算，一年投入580萬經費。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉代表會近日通過明年度預算，將補助鄉內國中小學生講午餐加菜金，每人每個上課日以10元費用估算，一年投入580萬經費。記者林敬家／攝影

彰化縣伸港鄉代表會通過明年度預算，明年起補助鄉內國中、小學生營養午餐加菜金，每人每個上課日以10元估算，全年投入580萬經費，學校可採購水果、牛奶等補充營養，共計2900名學生受惠。彰化縣教育處指出，供應額外餐食須符合食品規範，維護用餐安全。

彰化國中、小營養午餐免費，但物價成本提高，縣府去年將補助提高，國小學生每餐補助45元、國中學生50元，還斥資4200萬元充實學校廚房設備；本學期起，全縣國中小學營養午餐提升為4菜1湯。

伸港鄉宣布明年加碼學生午餐，鄉長黃永欽說，為讓鄉內5所國中、小學生吃得營養、健康與衛生，並減輕家長負擔，上任後制定自治條例，公所補助學生午餐與副食品經費，各校可自行採購提供學生點心。

伸港鄉公所指出，原本補助加菜金，盼讓學生吃得更好，但營養午餐多為聯合採購，加菜金得再標案以外執行，最後依學生數，每年分2次補助學校，讓校方自主運用經費，為學生採購水果、牛奶或其他食品；明年起實施，等下學期開學前，由各校討論執行細節。

伸港鄉是彰化縣第1個訂定自治條例，補助學校加菜金的鄉鎮公所。彰化縣教育處說，伸港公所已報縣府備查，明年元旦起補助國中小午餐、副食品，應依據「彰化縣食品安全管理自治條例」、「校園飲品及點心販售範圍」及中央相關規範辦理，以維護學童用餐安全。

小學生 營養午餐

延伸閱讀

日本明治牛奶檢出微量動物用藥 回收逾4.4萬瓶

彰化伸港鄉明年起投入580萬 作為全鄉學生加菜金

平溪南山里一周三天共餐 各界捐加菜金造福銀髮族

2.7億營養午餐廢標再招標引質疑 花蓮縣府強調無不法

相關新聞

新社花海開幕 昨15萬人次爭睹

2023新社花海暨台中國際花毯節昨天開幕，展至12月3日；陽光露臉，昨單日湧入15萬人次，遊客戴帽、撐傘賞花，好心情全寫...

台中仁愛之家二館 公費床位剩30床

台中市仁愛之家是台中市唯一公營的老人福利安養機構，市府推動二期工程，床位從169床增加至420床，原訂今年啟用，議員發現...

伸港鄉國中小 明年補助加菜金

彰化縣伸港鄉代表會通過明年度預算，明年起補助鄉內國中、小學生營養午餐加菜金，每人每個上課日以10元估算，全年投入580萬...

台中金照獎 表揚長照英雄

素有「長照界奧斯卡獎」之稱的「2023台中金照獎」表揚活動昨盛大登場，吸引152個單位及個人報名參賽，競爭最激烈是長照英...

南投取締飆車族 今年2306件

南投縣「飆」風再起！台14線、139縣道半夜出現機車群聚飆車，還加大油門製造引擎聲浪或狂按喇叭汽笛，居民睡夢中被吵醒，引...

彰化百萬園藝造景免費看 花鄉買百集點送植栽

第二屆2023田尾園藝設計展今天下午開幕，規畫三大展區，民眾可參加兩場國際級園藝大師講座，觀賞總價數百萬元的園藝造景，報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。