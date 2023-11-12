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台中仁愛之家二館 公費床位剩30床

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市府斥資4.5億元興建仁愛之家二館，去年底已完工，原訂今年啟用，市府決議委外經營住宿型長照機構，僅保留30床公費床位。圖／議員張芬郁提供
台中市府斥資4.5億元興建仁愛之家二館，去年底已完工，原訂今年啟用，市府決議委外經營住宿型長照機構，僅保留30床公費床位。圖／議員張芬郁提供

台中市仁愛之家是台中市唯一公營的老人福利安養機構，市府推動二期工程，床位從169床增加至420床，原訂今年啟用，議員發現，市府決定委外成立住宿型長照機構，二期公費床位只剩30床，質疑數量太少，弱勢長輩恐無處安老。市府表示，考量長照需求與營運成長而委外，弱勢長者自費入住仍會有補助。

台中市65歲以上人口有43.2萬，占全市人口15.29%，但台中僅有1處公營的「仁愛之家」，主要照顧中、低收入長者；依現行規定，低收入戶且符合條件者，可免費入住，中低收入戶自費入住每月收費2萬元，相較坊間平均3萬元起跳便宜不少，目前69人排隊候補。

台中市社會局因應高齡化社會，斥資4.5億元規畫仁愛之家二館，去年底工程已完工，原訂今年啟用，服務人數從169人，增加到420人，提升2.4倍服務量能。

台中市議員張芬郁說，有民眾陳情，叔叔中度殘障、沒有子女，全靠他獨自照顧，中彰各公營安養機構一床難求，排隊得等2、3年，目前入住私人安養機構，每月負擔3萬多元，最近費用調漲數千元，負擔沉重。

張芬郁說，仁愛之家二館已完工，市府先前宣稱可擴充床位2.4倍，擴大照顧弱勢長輩，沒想到市府7月舉辦公聽會，要把仁愛之家二館委外設立200床住宿型長照機構，還提供60人日間照顧服務，公費床位只剩30床，不只太少，原本排隊候床的民眾住不到，其他經濟弱勢的長輩怎麼辦？

社會局長廖靜芝說，仁愛之家主要照顧族群為中、低收長者，只有低收入戶且符合條件，才能免費入住公費床位；因應長照住宿型需求高，才調整二館營運方向。

市府表示，仁愛之家二館委外年限為30年，目前有5、6家業者表達意願，未來收費標準會再評估；若不符公費入住資格，可自費入住，會依收入狀況提供補貼。

台中市 長照 低收入戶

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