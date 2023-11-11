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彰化員林兩大媽祖宮廟 呈現不同媽祖宗教文化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林福寧宮媽祖到西螺廣福宮祈福進香。圖／縣府提供
彰化縣員林福寧宮媽祖到西螺廣福宮祈福進香。圖／縣府提供

彰化員林市兩座媽祖宮廟今天熱鬧滾滾，福寧宮媽祖上午啟程前往西螺鎮廣福宮祈福會香，第一屆「員林玉意宮媽祖文化祭」規畫四大活動，不約而同展現媽祖信仰文化特色。

福寧宮是大甲鎮瀾宮往新港奉天宮進香、白沙屯拱天宮往北港朝天宮進香的必定駐蹕廟宇。福寧宮媽祖聖示要到雲林縣西螺鎮老大媽廣福宮祈福會香，歷經數月籌備，今天良辰吉時，由縣長王惠美、市長游振雄等首長民代，及福寧宮主任委員林献鐘率全體幹部、執事人員手執清香團拜，王惠美請神尊入轎，參加祈福會香團隊伴轎浩浩蕩蕩出發。

員林「玉意宮」位在員林百果山麓，主祀媽祖，今年彰化建縣300年，玉意宮舉辦第一屆「員林玉意宮媽祖文化祭」，規畫今明兩天舉辦建廟沿革文物展、文創美食饗宴、親子手作體驗、永續環保二手義賣，王惠美和玉意宮主任委員方燕芬、主持黃世宗等人共同為活動開幕。

彰化縣員林玉意宮舉辦媽祖文化祭，縣長王惠美參觀媽祖聖像。圖／縣府提供
彰化縣員林玉意宮舉辦媽祖文化祭，縣長王惠美參觀媽祖聖像。圖／縣府提供

媽祖 員林 王惠美 彰化

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