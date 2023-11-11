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「國姓搶成功」今天登場 展現921地震後客家硬頸精神

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國姓搶成功活動一連舉辦三天，鄉民舞龍慶祝這項客家文化盛事。圖／南投縣政府提供
國姓搶成功活動一連舉辦三天，鄉民舞龍慶祝這項客家文化盛事。圖／南投縣政府提供

南投客家文化盛事「國姓搶成功」今天熱鬧登場，縣長許淑華等人虔誠祈求神明庇佑「成功戰船」大賽、踩街遶境、成功晚會等三天活動順利平安，同時宣布明年起縣府每年補助搶成功經費100萬元，並將籌設客家事務所，發揚客家文化和硬頸精神。

國姓搶成功今天一早恭迎開台聖王國姓爺起駕踩街遶境，並舉辦護國宮團拜，碧雲宮、旨靈山武玄宮、楞嚴宮、奉天宮、義民祠等宮祠主祠諸神駐駕安座到成功廣場，由縣長許淑華、立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、客委會副主委范佐銘等人主祭，遵循古禮焚香、獻花、獻果、獻爵，莊嚴隆重。

許淑華說，921地震時南投縣重創，百廢待舉，國姓鄉客家鄉親從鼓勵大家從災難中勇敢站起來，決定以「搶成功」活動展現客家硬頸精神，藉由戰船競速帶動士氣，在921地震後，逐漸成為南投縣重要客家活動，現在已成為成為全國客庄12大節慶之一。

南投縣政府重視客家文化傳承與發揚，最近世界客家博覽會南投縣就安排國姓、魚池、中寮等客庄的數百國小學童，體驗兩天一夜的客家博覽會深度知性校外教學遊程。今年客委會對國姓鄉搶成功活動補助減少了100萬元，縣府克服困難，由文化局及觀光處各籌30萬元補助國姓鄉公所60萬元，創下縣府補助「搶成功」的紀錄。

許淑華說，「國姓搶成功」將列入縣府年度協辦重要活動，明年起每年補助100萬元，讓國姓鄉公所將搶成功盛會，辦得更好更熱鬧，縣府也籌設客家事務所，全力推廣發揚客家傳統文化，讓南投縣的孩子更了解客家文化，發揚不畏困難的客家精神。

國姓搶成功活動一連舉辦三天，鄉民舞龍慶祝這項客家文化盛事。圖／南投縣政府提供
國姓搶成功活動一連舉辦三天，鄉民舞龍慶祝這項客家文化盛事。圖／南投縣政府提供
「國姓搶成功」活動前，南投縣長許淑華等人依循古禮主祭，莊嚴隆重。圖／南投縣政府提供
「國姓搶成功」活動前，南投縣長許淑華等人依循古禮主祭，莊嚴隆重。圖／南投縣政府提供

南投 客家文化 許淑華

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