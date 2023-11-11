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台中女學士承衣缽成女道長 3度攀刀梯弘揚道教

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國武當道教太玄法師協會主持蕭晏渝3度登道教法師登刀梯武考過關，圖為蕭晏渝登刀梯。圖／蕭晏渝提供
中國武當道教太玄法師協會主持蕭晏渝3度登道教法師登刀梯武考過關，圖為蕭晏渝登刀梯。圖／蕭晏渝提供

中國武當道教太玄法師協會今在台中舉辦第25屆「上登108層刀梯」法師武考醮會。51歲的新任主持蕭晏渝說，她畢業於逢甲大學會計系，有感於父母年事已高，接下其父、創會長蕭道賢的衣缽，弘揚道教。蕭晏渝3度登道教法師登刀梯武考過關，並獲庚子科榜眼、辛丑科探花。

中國武當道教太玄法師協會說明，協會已主辦24屆上登108層刀梯法師武考醮會，所訓培奏職或晉陞法師，並辦理於祖庭武當山道教協會的皈依傳度認證道子已逾千人。今天的刀梯醮會除了吸引11人參加登108層刀梯法師武考，現場開放一般民眾鑽刀梯下方、過劍橋除煞，消災避難、祛病延壽、祈福植喜。

蕭晏渝說，她畢業於逢甲大學會計系，進入職場歷練20多年，後加入丈夫自營建材五金事業打拚。她自幼跟隨其父蕭道賢與其母聖和真武宮宮主的宗教信仰，投拜台中聖和真武宮，後受宮內諸神佛感召，及其父蕭道賢的道學術法薰陶，拜入太玄門下學道。

3年前，她有感於父母年事已高，想為父母分攤道務，因此積極參與宮務與協會會務，後擔任聖和真武宮主持，她也參加3次上登108層刀梯武考，並獲庚子科榜眼、辛丑科探花的榮耀。

蕭道賢說，他是武當玄武派第十四代宗主，並開創太玄宗壇為五術道法傳授及道教科儀演揚，他把主辦二十多屆上登刀梯的理論與實務寫成「台灣武當派『上登刀梯』研究」碩士論文，並於2021年畢業於玄奘大學宗教與文化研究所。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中國武當道教太玄法師協會新舊任主持交接，蕭道賢（左）交棒給女兒蕭晏渝（右）。圖／蕭晏渝提供
中國武當道教太玄法師協會新舊任主持交接，蕭道賢（左）交棒給女兒蕭晏渝（右）。圖／蕭晏渝提供

法師 父母 逢甲大學

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