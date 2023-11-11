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彰化身障機構雙11「讓愛走動」 身障選手競速歡樂多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
地板滾球國手蔡憶婷在「讓愛走動」嘉年華開心逛園遊攤位。記者簡慧珍／攝影
地板滾球國手蔡憶婷在「讓愛走動」嘉年華開心逛園遊攤位。記者簡慧珍／攝影

新冠疫情趨緩，彰化縣私立基督教喜樂保育院今天恢復舉辦運動會，蔚為地方「喜」事，鎮公所、鎮農會、二水新住民關懷協會等團體都派員參加，首長坐輪椅競速逗樂了身障者，各團隊代表協助身障者滾大球等趣味競賽為融合教育作了最好示範。

喜樂保育院主在縣立二林高中運動場舉辦「讓愛走動」嘉年華會，連同社區居家身障者、13個美食攤商和6個宣導攤商，合計約500人參與停辦3年、今天復辦的活動。二林高中不但出借運動場，二林高中儀隊還與身障者走秀進場，二林鎮長蔡詩傑、喜樂顧問團長賴鴻麟、林玉嫦和身障者傳遞聖火，揭開運動賽事，

喜樂院長林玉嫦說，今年是雙11，她心目中的四個1分別為「你們一級棒，心想事成得第一，上級單位和贊助單位的愛心是第一，今天運動會安全第一。」

縣政府社會處長王蘭心表示，身障者表現參加運動會的熱情，讓她很感動；身障福利是社會處最大宗業務，身障者最需要的代步工具復康巴士總計77輛，疫情期間捐贈的14輛小型復康巴士最近改裝整備，預計汰舊換新，明年投入服務行列，維持75輛小巴的服務能量。

比賽項目有短跑、拔河、滾大球等趣味競賽；地板滾球國手蔡憶婷30歲，就讀和美實驗學校國中部二年級就參加國內外比賽，她說，透過運動比賽讓她找到自信和結交更多志同道合好友，她是台灣金牌，還沒拿到世界賽獎牌，「會繼續努力」。

彰化縣喜樂保育院舉辦「讓愛走動」嘉年華在縣立二林高中開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院舉辦「讓愛走動」嘉年華在縣立二林高中開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院舉辦身障者趣味競賽滾大球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院舉辦身障者趣味競賽滾大球。記者簡慧珍／攝影

身障者 運動 彰化

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