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台南綠色隧道的果苗「娘家」要說故事 讓民眾記住果苗之鄉

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉米食果苗節免費贈送米食食品，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉米食果苗節免費贈送米食食品，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影

全台苗木及果苗之鄉在彰化縣永靖鄉，今天一年一度米食果苗節暨農特產品推廣活動，在永靖鄉鄭成功紀念館熱鬧登場，逾3千分紅燒肉飯等米食及柑橘等苗木分送一空，鄉公所規畫明年移師永靖鄉園藝景觀產業園區舉辦2至3天活動，也策畫全台水果回娘家，展現永靖鄉果苗滿台灣的盛況。

上午不到8點，永靖鄉鄭成功紀念館已車水馬龍，港西社區發展協會、五福社區發展協會分別示範製作高麗菜飯，芋粿巧，湳港社區德金種苗行示範果苗嫁接技術，各社區準備今天一早現做的肉粽、碗粿、芋粿巧、肉燥腰子飯、炒米粉、油飯、炒米苔目、爌肉飯和竹筒飯等米食，將送給民眾品嘗。

縣長王惠美說，彰化縣是國內重要的稻米產區，全年稻作栽培面積4萬7千多公頃，居全國之冠，永靖鄉是全國重要的苗木和水果苗重要產區，民眾看完今天示範嫁接技術，可回家一試身手。

「我們要說故事讓民眾記住全台80%果苗從永靖鄉賣出去。」永靖鄉長魏碩衛說，1969年永靖鄉賣出1萬株芒果果苗，其中一部分賣到台南，現今台南綠色隧道的芒果樹都是永靖的果樹孩子，永靖鄉農耕地面積約1300公頃，3分地的芭樂嫁接果樹可分出多達1萬株芭樂果苗，台灣只要講得出來的重要水果，種苗幾乎是永靖鄉培育和出售。

魏碩衛表示，今年米食果苗節很成功，鄉公所將寬列預算，明年移師園藝景觀產業園區，連同三山國王文化節等活動一併舉辦二至3天，也將策畫全台水果回娘家，邀請買永靖鄉果苗的傑出果農帶水果回永靖鄉參展，讓民眾看看苗木和果苗之鄉對台灣農業的貢獻。

鄭成功 紀念館 彰化 王惠美

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