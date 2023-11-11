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彰化伸港鄉明年起投入580萬 作為全鄉學生加菜金

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港鄉代表會近日通過明年度預算，將補助鄉內國中小學生講午餐加菜金，每人每個上課日以10元費用估算，一年投入580萬經費。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉代表會近日通過明年度預算，將補助鄉內國中小學生講午餐加菜金，每人每個上課日以10元費用估算，一年投入580萬經費。記者林敬家／攝影

彰化伸港鄉代表會近日通過明年度預算，將補助鄉內國中小學生講午餐加菜金，每人每個上課日以10元費用估算，一年投入580萬經費，學校可不定時採購水果、牛奶等補充學生營養，鄉內2900名學生受惠，預計明年開始實施，縣府教育處指出，供應額外餐時仍須符合食品規範，維護學童用餐安全。

彰化國中小營養午餐免費，考量到物價成本提高，縣府去年將補助提高國小學生每餐補助45元、國中學生每餐補助50元，並補助4200萬元充實學校午餐廚房設備設施環境，這學期開始全縣國中小學營養午餐也全面提升為四菜一湯。

伸港鄉再宣布明年加碼，鄉長黃永欽說，為讓鄉內5所國中、小學生攝取營養、健康、衛生食材，並減輕學生家長的經濟負擔，上任後很快就訂定自治條例，由公所補助學生午餐外加副食品經費，各校可以自行採購並提供學生點心。

伸港公所指出，起初補助加菜金是希望讓原本學生營養午餐的經費提高後，學生可以吃得更好，但學校營養午餐大都是聯合採購，加菜金的運用必須在標案之外執行，公所最後依學生數每年分兩次補助學校，學校建議能由公所統一承辦採購，但為讓學校自主運用經費，最終仍由學校採購再安排學生吃的時間；下學期開學前會再與各校開會討論細節。

伸港鄉是第一個訂定自治條例補助學校加菜金的鄉鎮公所，縣府教育處說，伸港公所已報縣府備查，自治條例從明年1月1日起補助國中小午餐外加副食品。但仍請公所補助副食品供應時，應依據「彰化縣食品安全管理自治條例」、「校園飲品及點心販售範圍」及中央相關規範辦理，以維護學童用餐安全。

小學生 營養午餐

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