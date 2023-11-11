台中北屯死亡車禍重劃區占半數 議員促改善道路設計

台中市北屯區今年1至8月發生15起死亡車禍，其中有7件位於重劃區，國民黨台中市議員陳成添要求交通局改善重劃區內的改善道路設計，減少重劃區車禍發生率。交通局長葉昭甫表示，重劃區近來確有事故率上升情形，將跨局處針對易肇事路段來研議改善。

陳成添指出，北屯區今年1至8月發生15起A1死亡車禍，重劃區就占了將近一半，因重劃區地廣人稀，道路寬廣、交通號誌又常閃黃燈，許多駕駛習慣性直接高速行駛而過，導致發生車禍。

陳成添表示，在重劃區開發前，已跟市府相關局處多次討論交通號誌和道路標線問題，雖然現已在37處路口設置紅綠燈，但仍有不少路口尚未設置。

此外，北屯興安路路口設計複雜，不熟悉的人經過常看得霧煞煞，而重劃區與舊市區的道路相連接時，路幅常由寬變窄或由窄變寬，車輛需變換車道，也導致擦撞率上升，市府應跨局處合作改善道路設計。

葉昭甫表示，重劃區近來確有事故率上升情形，因路幅寬廣，駕駛深夜常以較快的車速行駛，且未注意到橫向道路來車與行人導致車禍，會持續和地政局、都發局、警察局針對易肇事路段來研議改善。