南投竹山往南彰化 爭取興建快速道路

國道三號竹山南雲交流道完工通車，這幾年卻缺乏通往彰化縣的東西向聯絡道，導致路網不夠完整。南投縣議員游顥認為，縣府應爭取開闢聯絡道，促進竹山交通完整、帶動經濟發展。南投縣長許淑華說，縣府會評估南雲交流道新建東西向快速道路規畫，並向中央爭取經費，若能順利興建，彰化、南投兩縣交通將更為便捷。

竹山南雲交流道在2006年5月完工通車，鄰近南投縣府規畫南雲產業園區，但缺少往返彰化縣聯絡道。前縣長林明溱提出建構南雲交流道到台61線西濱快速道路間的東西向道路，從竹山南雲交流道橫跨濁水溪往西通往二水、田中高鐵站、國道一號、中科二林園區等，最後連接西濱快速道路。

游顥說，東西向聯絡道對南投和彰化兩縣南端區域發展相當關鍵，討論5年多卻沒有下文。他認為，當時彰化和南投縣長不同黨派，對這項建設不同調。現在彰化、南投縣長都是同黨籍，應更有共識，也符合兩縣民眾交通需求，可以共同爭取，讓中央重視地方需求。

工務處長張弘岳說，東西向快速道路跨越濁水溪，除了彰化、南投縣府，還牽涉第四、第三河川分署權責，以及用地問題，加上經費龐大，興建案確實停頓，會和彰化縣府、公所、河川分署繼續討論，逐一取得共識。

許淑華說，為了讓竹山鎮交通更加完善，縣府會爭取新建快速道路，不僅交通及民眾工作通勤便利，也能促進竹山及彰化的發展。