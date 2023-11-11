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南投竹山往南彰化 爭取興建快速道路

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣政府爭取興建南雲交流道連接彰化西濱快速道路的東西向快速道路，讓兩縣南區路網更完善。圖／南投縣府提供
南投縣政府爭取興建南雲交流道連接彰化西濱快速道路的東西向快速道路，讓兩縣南區路網更完善。圖／南投縣府提供

國道三號竹山南雲交流道完工通車，這幾年卻缺乏通往彰化縣的東西向聯絡道，導致路網不夠完整。南投縣議員游顥認為，縣府應爭取開闢聯絡道，促進竹山交通完整、帶動經濟發展。南投縣長許淑華說，縣府會評估南雲交流道新建東西向快速道路規畫，並向中央爭取經費，若能順利興建，彰化、南投兩縣交通將更為便捷。

竹山南雲交流道在2006年5月完工通車，鄰近南投縣府規畫南雲產業園區，但缺少往返彰化縣聯絡道。前縣長林明溱提出建構南雲交流道到台61線西濱快速道路間的東西向道路，從竹山南雲交流道橫跨濁水溪往西通往二水、田中高鐵站、國道一號、中科二林園區等，最後連接西濱快速道路。

游顥說，東西向聯絡道對南投和彰化兩縣南端區域發展相當關鍵，討論5年多卻沒有下文。他認為，當時彰化和南投縣長不同黨派，對這項建設不同調。現在彰化、南投縣長都是同黨籍，應更有共識，也符合兩縣民眾交通需求，可以共同爭取，讓中央重視地方需求。

工務處長張弘岳說，東西向快速道路跨越濁水溪，除了彰化、南投縣府，還牽涉第四、第三河川分署權責，以及用地問題，加上經費龐大，興建案確實停頓，會和彰化縣府、公所、河川分署繼續討論，逐一取得共識。

許淑華說，為了讓竹山鎮交通更加完善，縣府會爭取新建快速道路，不僅交通及民眾工作通勤便利，也能促進竹山及彰化的發展。

許淑華

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