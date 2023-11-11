中市老公寓電梯補助僅1件 議員質疑

台中市5樓老舊集合住宅可申請設置電梯補助，最高金額216萬元，議員質疑補助「看得到吃不到」，從2017年至今只有1件成案，反觀台北有38件、新北有15件，要求都發局檢視補助辦法。台中市都發局長李正偉表示，會加強宣傳電梯補助辦法，並視經費比照雙北模式修訂補助辦法。

台灣面臨老人、老屋「雙老時代」，台中市65歲以上人口有40.5萬；30年以上老舊建築物有45萬戶，占全市建物4成2。

台中市補助電梯設備方案，根據建築技術規則，5層以下無電梯的老舊公寓、2002年12月31日前取得建造執照者，申請設置電梯有放寬面積、鄰棟間隔、前後院等相關規定，補助上限是216萬元，政府補助比例不能超過45%，其中200萬元可用在新設電梯。

民進黨議員張芬郁說，台中從2017年推動該補助以來僅有3件提出申請，僅2021年核准一件，補助金額190餘萬元。反觀台北市補助總工程經費50%、上限300萬元，至今69件申請，已完成38件；新北市則補助總工程經費45%、最高200萬之外，還有120萬獎助金，和最高40萬的停車空間繳納代金，至今已完成15件補助，台中市府應比照雙北重擬獎勵措施。

國民黨議員黃馨慧表示，台中市建築平均屋齡接近30年，部分老屋沒電梯，致長輩跌倒意外或不願出門，市府應研議相關電梯補助，並加強宣傳。

李正偉說，台中老公寓沒有雙北多，會再次函告所有適用補助的公寓大樓；並會視經費是否足夠，再比照雙北模式修訂補助辦法。