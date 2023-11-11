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外銷量減、花店萎縮 國產花卉產業質變 拉警報

聯合報／ 記者彭宣雅簡慧珍／連線報導
疫情後，通膨、離農等因素，花卉量少價揚，業者推廣精緻花卉入生活。記者彭宣雅／攝影
疫情後，通膨、離農等因素，花卉量少價揚，業者推廣精緻花卉入生活。記者彭宣雅／攝影

三年疫情對我國花卉產業產生重大質變，雖然花卉外銷產值差異不大，但外銷量減少，國內花店也因疫情倒了三分之一，業者分析，通膨、產量減少、花農離農都有影響，當務之急，希望能培養國人愛花養花習慣，讓精緻、少量、簡單花卉進入消費者的生活。

農業貿易統計今年1到10月，我國花卉及種苗外銷量約1.5萬公噸、產值1.7億美元；和疫情前同期的外銷2.1萬公噸、產值1.8億元相比，量少了，但產值差不多。

彰化縣田尾鄉江姓花農說，上一代農民步入70歲逐漸離農，青壯年務農人數較少，種花人力確實短缺，短期間恐怕難以補足，田尾鄉以菊花為主，市場需求量一直穩定，另一主力花卉康乃馨也銷量平穩，花田種植面積沒減少。

吳姓花農指出，疫情改變花卉銷售方式，網購數量成長，另一部分走超商超市販售，傳統門市交易減三成；雖然網購銷量增加但需支付運費，七折八扣之後所剩無幾，不如傳統店面直銷賺得多，花店無不哀聲歎氣卻想不出對策，扭轉疫後經濟新模式。

台灣花店協會理事長孫銘鴻表示，日本是我國花卉最大需求國家，外銷量減少是因日本經濟衰退，包括居家用花的量價都下降，加上國內花農離農多，產量也降很多，價格則從均價50多元漲到現在80多元，連國內花店都很難生存。

孫銘鴻說，種花門檻確實高，花農要回來至少要兩年後才有產量，短期所短缺的量僅能靠進口，但進口花卉又是國產花的兩、三倍價格，確實兩難。

孫銘鴻最擔心花店倒掉，一旦倒了，技術養成要十年，台灣花店原有三萬多家，疫情影響萎縮到只剩三分之一；他希望推廣消費者買花朝小品、簡單方向，讓精緻花卉入民眾生活。

疫情 經濟衰退 農民

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