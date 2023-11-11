公園缺遮蔭、遊具過燙 親子曬暈

公園遊具缺乏遮蔭，親子活動曬到頭暈，遊具過燙也有安全疑慮。台中太平馬卡龍公園有旋轉鞦韆與台中最長溜滑梯，深受親子歡迎，但因缺乏遮蔭常被詬病，議員要求應增設頂棚遮蔭。台中市建設局長陳大田說，市府已拍板美樂地3.0計畫，未來新設或改造遊具，遮蔭將納入設計規範，后里森林公園、梧棲魚寮公園將率先增設。

太平馬卡龍公園擁有全台最高的溜滑梯，還有不同挑戰程度的攀爬遊具、彈跳床、各式鞦韆、滑步車專區等，是親子們最愛遊玩的公園，但公園卻沒有遮蔭處，家長與孩子被曬到受不了，最後敗興而歸。

家長抱怨，不少公園及遊具沒遮陽設施，天氣炎熱，孩子玩到中暑，遊具及沙坑都「燒燙燙」，孩子恐有被燙傷危機，要求市府改善。

國民黨議員李中說，公園缺乏遮蔭，小朋友在太陽底下遊玩熱到受不了，應該採購簡易的遮蔭帳篷，未來新設計的公園，也要增加遮蔭涼亭、遮陽棚等設計，延長民眾遊憩時間，也避免熱中暑等意外發生。

陳大田表示，台中市推動美樂地計畫，至今完成201座共融公園，打造87座陽光公廁，占總公園數的四分之一。美樂地計畫2.0提升到3.0重點，重點就是增加公園遮蔭及避免曝曬，讓民眾使用時間可以延長，因此新設計公園一定會設置遮蔭處，不僅遊具融入遮蔭設計，開放空間也會設置頂棚；舊公園也會逐步增加頂棚，提升遮蔭效果。

陳大田強調，今年12月將率先在后里森林公園、梧棲魚寮公園增設遮蔭或頂棚，明年預計再完成5至10座公園，市府也將陸續盤點，落實美樂地計畫3.0。