快訊

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

「卡神」楊蕙如詐977萬元答辯狀況外 法官酸：開庭前要做功課

孝子為母暖壽！公益健走捐出200萬元 今年第6年目標6000人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第六屆雅豐盃慈善公益健走今年12月24日周六將在潭子區僑忠國小登場，今天為活動暖場。記者趙容萱／攝影
第六屆雅豐盃慈善公益健走今年12月24日周六將在潭子區僑忠國小登場，今天為活動暖場。記者趙容萱／攝影

第六屆雅豐盃慈善公益健走今年12月24日周六將在潭子區僑忠國小登場。主辦的雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，公益健走源起於兄弟3人提早一天為媽媽紀陳英鳳暖壽，活動以「您來運動、雅豐就為您捐100元」，已吸引逾2萬人參與，捐款突破200萬元，今年目標6000人，已吸引52家廠商、1500名民眾報名參與。

紀樹能說明，雅豐不動產團隊由紀陳英鳳發起，最早為資本額1萬元的雅豐房屋，後兄弟3人加入努力，如今資本額達1億元，公益健走是在團隊20年餐會上發起，為母親暖壽，且設定每年多1000人，盼拋磚引玉，為社會送暖；扣除前年因應疫情改為捐物資，已辦5屆，捐款逾200萬元。

紀樹能指出，參與民眾走出健康、有獎品可拿，還可以做公益，由雅豐為參加者各捐出100元，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區弱勢族群募集關懷。今年除了耶誕裝扮比賽健走，還有搭配ESG企業永續低碳的園遊會，以及綠能繪畫比賽，用嘉年華會民眾運動。

與會的立委楊瓊瓔說，雅豐不動產團隊是在地知名企業，孩子有孝心，為母暖壽舉辦公益健走，投身公益不遺餘力，今年12月24日早上8時從潭子區僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回5公里，還有耶誕人氣和節能減碳裝扮比賽。

主辦單位說，當天現場還有耶誕老公公送禮品給小朋友、免費視障按摩、惠明視障者教養院等單位表演、摸彩抽獎、卡拉OK伴唱機、綠能電動機車、大尺寸液晶電視等大獎；另有系列活動「2023 哥吉拉綠能全國兒童繪畫比賽」。報名等相關細節，可查詢臉書「雅豐不動產團隊」。

健走 捐款

延伸閱讀

Dcard打造《進擊的巨人》D成本真人版MV！網笑：金針菇「座標」超傳神

莫德納、中研院強強聯手神助攻 台mRNA獨角獸實力大躍進

屏東榮總慶周年邀民眾健走闖關 感受公園裡的醫院

11月幸運星來臨！3生肖迎來貴人 事業、財運旺到不行

相關新聞

路肩陷阱？台74線下烏日匝道破百人慘吃罰單 1招解套

台74線中彰快速公路台中烏日成功匝道，尖峰期等待下匝道車潮甚至回堵到主線，不少駕駛靠右依序下匝道，卻慘被檢舉違規行駛路肩...

孝子為母暖壽 公益健走捐出200萬 今年第6年目標6000人

第六屆雅豐盃慈善公益健走今年12月24日周六將在潭子區僑忠國小登場。主辦的雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，公益健走源起於兄...

物價飛漲 彰化溪湖轉運站流標6次創紀錄

原物料飛漲，彰化縣溪湖轉運站歷經六次發包都流標，溪湖鎮公所重新設計標案做了「適當加價」，準備第七次上網招標；溪湖鎮公所今...

中市老公寓電梯補助6年僅1件 議員批「看得到吃不到」

台中市5樓老舊集合住宅可申請設置電梯補助，最高金額216萬元，議員質疑該補助「看得到吃不到」，台中從2017年推動至今只...

南投學子出國參訪交流有福了 縣府下月補助出國獎助金

南投縣長許淑華今天在草屯旭光高中宣布南投縣學生出國獎助金政策，縣府決定每年度編列新台幣800萬元提供出國獎助金，補助團體...

影／行家帶路！新社花海8大必看亮點 11月15日最佳賞花期

2023新社花海暨台中國際花毯節明登場，展至12月3日。其中，未啟動先在網路造成熱議的花毯區「漂浮花都」，網友讚譽空中城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。