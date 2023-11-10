孝子為母暖壽！公益健走捐出200萬元 今年第6年目標6000人

第六屆雅豐盃慈善公益健走今年12月24日周六將在潭子區僑忠國小登場。主辦的雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，公益健走源起於兄弟3人提早一天為媽媽紀陳英鳳暖壽，活動以「您來運動、雅豐就為您捐100元」，已吸引逾2萬人參與，捐款突破200萬元，今年目標6000人，已吸引52家廠商、1500名民眾報名參與。

紀樹能說明，雅豐不動產團隊由紀陳英鳳發起，最早為資本額1萬元的雅豐房屋，後兄弟3人加入努力，如今資本額達1億元，公益健走是在團隊20年餐會上發起，為母親暖壽，且設定每年多1000人，盼拋磚引玉，為社會送暖；扣除前年因應疫情改為捐物資，已辦5屆，捐款逾200萬元。

紀樹能指出，參與民眾走出健康、有獎品可拿，還可以做公益，由雅豐為參加者各捐出100元，為潭子、豐原、神岡、大雅、北屯、后里、沙鹿等地區弱勢族群募集關懷。今年除了耶誕裝扮比賽健走，還有搭配ESG企業永續低碳的園遊會，以及綠能繪畫比賽，用嘉年華會民眾運動。

與會的立委楊瓊瓔說，雅豐不動產團隊是在地知名企業，孩子有孝心，為母暖壽舉辦公益健走，投身公益不遺餘力，今年12月24日早上8時從潭子區僑忠國小出發，行經綠空廊道抵達滑板場後折返原點，來回5公里，還有耶誕人氣和節能減碳裝扮比賽。

主辦單位說，當天現場還有耶誕老公公送禮品給小朋友、免費視障按摩、惠明視障者教養院等單位表演、摸彩抽獎、卡拉OK伴唱機、綠能電動機車、大尺寸液晶電視等大獎；另有系列活動「2023 哥吉拉綠能全國兒童繪畫比賽」。報名等相關細節，可查詢臉書「雅豐不動產團隊」。