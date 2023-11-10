物價飛漲…彰化溪湖轉運站流標6次創紀錄 鎮公所重設計標案

原物料飛漲，彰化縣溪湖轉運站歷經六次發包都流標，溪湖鎮公所重新設計標案做了「適當加價」，準備第七次上網招標；溪湖鎮公所今天表示，鎮公所一方面重新整理標案，一方面盡力招商，近期內應有好消息。

縣政府爭取交通部核定興建溪湖轉運站，二林鎮長蔡詩傑要求納入二林轉運站計畫，未料同案並陳爭取後，二林轉運站經費6993萬4000萬元，因如期發包，縣政府目前移植樹木，預定今年12月動工興建兩層樓轉運站，1年後落成啟用，溪湖轉運站進度反而停滯不前。

溪湖轉運站預定地在溪湖鎮有地的廣停三，建置經費4123萬4000元，縣政府交給鎮公所發包，自去年發包迄今累計6次都流標。鎮公所表示，溪湖轉運站工程經費不多，原物料上漲後，包商評估承做利潤微薄，投標意願普遍不高。南彰有工包商指出，除非同一地區有公共工程可做，方便調度原物料和人力分頭並行，否則投入人力物力做4千萬元單一標案，實在划不來。

規畫中的溪湖轉運站，將興建5層樓立體停車場，站內有售票區、商店販賣區、候車座椅區、衛生設施和司機休息室， 5席月台將提供員客10條公路線路、1條市區路線和統聯2條國道路線，服務溪湖區三鄉鎮甚至北斗區埤頭鄉民眾約14萬7千人次，連同二林轉運站將便利從北彰化搭乘途經溪湖到二林中科上班的民眾。